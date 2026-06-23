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В ЦБ назвали среднюю максимальную ставку по вкладам топ-10 банков России - РИА Новости, 23.06.2026
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17:24 23.06.2026
В ЦБ назвали среднюю максимальную ставку по вкладам топ-10 банков России

ЦБ: средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ снизилась до 12,86%

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков России снизилась на 0,11 процентного пункта до 12,86% годовых по итогам второй декады июня.
  • Рекордно высокий показатель средней ставки по вкладам был зафиксирован во второй декаде декабря 2024 года — 22,28%.
  • Центробанк рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение средней максимальной ставки по вкладам плюс 2 процентных пункта.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады июня снизилась на 0,11 процентного пункта - до 12,86% годовых, следует из материалов Банка России.
Рекордно высокий показатель средней ставки по вкладам за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря 2024 года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%).
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Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.
В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.
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