ЦБ назвал самый популярный способ безналичной оплаты в России

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Дебетовая карта оказалась самым популярным способом безналичной оплаты в РФ в 2025 году, показало исследование Банка России.

Регулятор провел социологическое исследование по итогам 2025 года с целью выяснить отношение россиян к различным средствам платежа.

Согласно результатам исследования, среди опрошенных оплата дебетовой картой была востребована у 79%, оплату QR-кодом по СБП предпочитали 38% опрошенных, а 36% респондентов - переводы через мобильные и онлайн-банки. Также среди безналичных способов 24% выбирали оплату кредитной картой, 16% - оплату электронным кошельком, а 6% - бесплатную рассрочку платежа.