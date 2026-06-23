Рейтинг@Mail.ru
ЦБ назвал самый популярный способ безналичной оплаты в России - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:39 23.06.2026
ЦБ назвал самый популярный способ безналичной оплаты в России

ЦБ назвал дебетовую карту самым популярным способом безналичной оплаты в России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТерминал оплаты банковскими картами и денежные купюры
Терминал оплаты банковскими картами и денежные купюры - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Терминал оплаты банковскими картами и денежные купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дебетовая карта стала самым популярным способом безналичной оплаты в РФ в 2025 году.
  • Согласно исследованию ЦБ, оплата дебетовой картой была востребована у 79% опрошенных.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Дебетовая карта оказалась самым популярным способом безналичной оплаты в РФ в 2025 году, показало исследование Банка России.
Регулятор провел социологическое исследование по итогам 2025 года с целью выяснить отношение россиян к различным средствам платежа.
"Использование дебетовой карты - самый популярный способ безналичной оплаты", - говорится в материалах ЦБ.
Согласно результатам исследования, среди опрошенных оплата дебетовой картой была востребована у 79%, оплату QR-кодом по СБП предпочитали 38% опрошенных, а 36% респондентов - переводы через мобильные и онлайн-банки. Также среди безналичных способов 24% выбирали оплату кредитной картой, 16% - оплату электронным кошельком, а 6% - бесплатную рассрочку платежа.
Девушка с ноутбуком и банковской картой - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Экономист назвала главную ошибку при использовании кредитной карты
4 апреля, 02:10
 
ОбществоРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала