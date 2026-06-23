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Трамп объяснил, почему мужчинам нельзя участвовать в женских соревнованиях - РИА Новости, 23.06.2026
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23:28 23.06.2026 (обновлено: 23:29 23.06.2026)
Трамп объяснил, почему мужчинам нельзя участвовать в женских соревнованиях

Трамп: мужчинам нельзя участвовать в женских соревнованиях из-за перехода

© AP Photo / Mary AltafferДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Mary Altaffer
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что мужчинам нельзя разрешать участвовать в женских соревнованиях, и изобразил, как тяжело приходится из-за "совершивших переход"* спортсменов.
Трамп выступил в штате Пенсильвания перед сторонниками. Президент США посетовал на ситуацию, когда женщины вынуждены соперничать на соревнованиях с мужчинами.
Он изобразил поднятие штанги, когда спортсменка не смогла взять вес и бросила снаряд.
"Пришел мужчина, который совершил переход*. Это такой термин. Он был внизу списка мужчин тяжелоатлетов, но теперь он женщина-тяжелоатлет. Он посмотрел на вес, думаю, там было 210 фунтов (около 95 килограммов - ред.). Это много для женщины, но не для мужчины, который может это одной рукой сделать", - рассказал президент США.
На этот раз от лица спортмена-мужчины он поднял воображаемую штангу несколько раз, уточнив, что таким образом атлет подтверждал свои возможности.
"И он выиграл медаль, все сказали, как чудесно. Мы что, сумасшедшие? Мужчины не должны участвовать в женском спорте", - заявил Трамп.
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