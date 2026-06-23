Трамп объяснил, почему мужчинам нельзя участвовать в женских соревнованиях

ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что мужчинам нельзя разрешать участвовать в женских соревнованиях, и изобразил, как тяжело приходится из-за "совершивших переход"* спортсменов.

Трамп выступил в штате Пенсильвания перед сторонниками. Президент США посетовал на ситуацию, когда женщины вынуждены соперничать на соревнованиях с мужчинами.

Он изобразил поднятие штанги, когда спортсменка не смогла взять вес и бросила снаряд.

"Пришел мужчина, который совершил переход*. Это такой термин. Он был внизу списка мужчин тяжелоатлетов, но теперь он женщина-тяжелоатлет. Он посмотрел на вес, думаю, там было 210 фунтов (около 95 килограммов - ред.). Это много для женщины, но не для мужчины, который может это одной рукой сделать", - рассказал президент США.

На этот раз от лица спортмена-мужчины он поднял воображаемую штангу несколько раз, уточнив, что таким образом атлет подтверждал свои возможности.

"И он выиграл медаль, все сказали, как чудесно. Мы что, сумасшедшие? Мужчины не должны участвовать в женском спорте", - заявил Трамп.