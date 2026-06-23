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Трамп выразил уверенность в прекращении огня в Ливане - РИА Новости, 23.06.2026
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20:52 23.06.2026
Трамп выразил уверенность в прекращении огня в Ливане

Трамп выразил уверенность в том, что прекращение огня в Ливане наступит

© AP Photo / Christian HartmannПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Christian Hartmann
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп выразил уверенность в том, что прекращение огня в Ливане наступит после многих лет боевых действий.
  • Канцелярия ливанского президента Джозефа Ауна сообщила, что Ливан, США и Иран ведут подготовку к созданию механизма для соблюдения режима прекращения огня.
ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник выразил уверенность в том, что прекращение огня в Ливане наступит после многих лет боевых действий.
"Они воевали друг с другом в течение многих-многих лет и десятилетий. Посмотрим, но это должно произойти", - сказал Трамп, когда журналисты спросили, уверен ли он в том, что перемирие в Ливане будет поддерживаться.
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Ранее во вторник канцелярия ливанского президента Джозефа Ауна сообщила, что Ливан, США и Иран ведут подготовку к созданию механизма для соблюдения режима прекращения огня в Ливане.
Во вторник в Вашингтоне начался пятый раунд ливано-израильских переговоров.
Госдеп США ранее сообщил, что встречи ливанской и израильской делегаций пройдут в Вашингтоне 23-25 июня.
Агентство Рейтер ранее передавало, что Израиль и движение "Хезболлах" достигли соглашения о прекращении огня, которое должно было вступить в силу 19 июня в 16.00. Ливанский военно-полевой источник в тот же день сообщил РИА Новости, что израильская авиация продолжает наносить удары по югу Ливана.
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