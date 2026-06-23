Трамп выразил уверенность в прекращении огня в Ливане

Краткий пересказ от РИА ИИ Дональд Трамп выразил уверенность в том, что прекращение огня в Ливане наступит после многих лет боевых действий.

Канцелярия ливанского президента Джозефа Ауна сообщила, что Ливан, США и Иран ведут подготовку к созданию механизма для соблюдения режима прекращения огня.

ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник выразил уверенность в том, что прекращение огня в Ливане наступит после многих лет боевых действий.

"Они воевали друг с другом в течение многих-многих лет и десятилетий. Посмотрим, но это должно произойти", - сказал Трамп , когда журналисты спросили, уверен ли он в том, что перемирие в Ливане будет поддерживаться.

Ранее во вторник канцелярия ливанского президента Джозефа Ауна сообщила, что Ливан, США и Иран ведут подготовку к созданию механизма для соблюдения режима прекращения огня в Ливане.

Во вторник в Вашингтоне начался пятый раунд ливано-израильских переговоров.

Госдеп США ранее сообщил, что встречи ливанской и израильской делегаций пройдут в Вашингтоне 23-25 июня.