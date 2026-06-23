Спешки с началом визитов инспекторов МАГАТЭ в Иран нет, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что спешки с началом визитов инспекторов МАГАТЭ в Иран нет, они прибудут в исламскую республику в надлежащее время.

При этом официальный представитель МИД Ирана ранее отмечал, что доступ МАГАТЭ к иранским ядерным объектам, подвергшимся бомбардировкам, будет зависеть от результатов переговоров с США. Доступ к АЭС "Бушер" у МАГАТЭ по-прежнему есть.