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Спешки с началом визитов инспекторов МАГАТЭ в Иран нет, заявил Трамп - РИА Новости, 23.06.2026
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20:49 23.06.2026
Спешки с началом визитов инспекторов МАГАТЭ в Иран нет, заявил Трамп

Трамп: спешки с началом визитов инспекторов МАГАТЭ в Иран нет

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что инспекторы МАГАТЭ прибудут в Иран в надлежащее время, спешки нет.
  • Исмаил Багаи заявил, что Тегеран не планирует проводить инспекций МАГАТЭ поврежденных ядерных объектов, при этом доступ МАГАТЭ к АЭС "Бушер" по-прежнему есть.
ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что спешки с началом визитов инспекторов МАГАТЭ в Иран нет, они прибудут в исламскую республику в надлежащее время.
"Спешки нет, но они будут на месте в надлежащее время", - сказал Трамп журналистам.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс 22 июня заявил, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии могут прибыть в Иран уже на текущей неделе. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи ранее во вторник заявил, что Иран не планирует проводить инспекций МАГАТЭ поврежденных ядерных объектов.
При этом официальный представитель МИД Ирана ранее отмечал, что доступ МАГАТЭ к иранским ядерным объектам, подвергшимся бомбардировкам, будет зависеть от результатов переговоров с США. Доступ к АЭС "Бушер" у МАГАТЭ по-прежнему есть.
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