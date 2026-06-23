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Трамп заявил об аресте шести человек за повреждение Зеркального пруда - РИА Новости, 23.06.2026
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19:10 23.06.2026
Трамп заявил об аресте шести человек за повреждение Зеркального пруда

Трамп заявил об аресте 6 человек за повреждение Зеркального пруда в Вашингтоне

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что шесть человек были задержаны, а еще семерым выписаны протоколы за повреждение Зеркального пруда.
  • Вандалы прорезали борозду длиной более 90 метров в фасаде бассейна, залили в воду агрессивные химикаты и испортили газон.
ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что шесть человек были задержаны, а еще семерым выписали протоколы за повреждение Зеркального пруда в американской столице.
Накануне Трамп сообщил, что испортившие пруд вандалы были арестованы. Он добавил, что за подобное преступление им будет грозить тюремный срок. Президент США уточнил, что вандалы прорезали борозду в 300 футов (более 90 метров) в фасаде бассейна и залили в воду агрессивные химикаты, а также испортили газон.
"Шесть человек арестованы, еще семерым выписаны протоколы за ущерб, который они нанесли ставшему прекрасным Зеркальному пруду", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Американский лидер добавил, что власти спустят часть воды либо непосредственно перед Днем независимости, либо сразу после него, чтобы провести ремонтные работы.
В апреле Трамп объявлял, что власти отремонтируют Зеркальный пруд на Национальной аллее американской столицы между монументом Джорджу Вашингтону и мемориалом Авраама Линкольна, сменив покрытие на "синий цвет флага США", чтобы и вода приобрела такой же цвет. Однако спустя несколько дней после ремонта вода позеленела, пришлось проводить дополнительные работы.
Зеркальный пруд - знаковое место, рядом с которым американский общественный деятель Мартин Лютер Кинг произнес историческую речь "У меня есть мечта". Кроме того, именно здесь была снята одна из культовых сцен мирового кинематографа: встреча Форреста Гампа и его возлюбленной Дженни во время антивоенного митинга.
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