Эксперт объяснил, зачем Трамп привлекает автоконцерны к производству оружия

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп планирует использовать автоконцерны для производства оружия.

Цель такого решения — восполнить опустошенные арсеналы, в том числе запасы крылатых ракет Tomahawk и систем ПВО Patriot.

Создание новых производств, по словам Игоря Коротченко, займет как минимум три года.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует использовать автоконцерны для производства оружия из-за опустошения арсеналов, сообщил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя, что крупные американские компании, такие как Ford и General Motors, могут вскоре развернуть производство вооружений.

Трамп ранее сообщил, что американские автоконцерны начнут производить оружие, в том числе крылатые ракеты Tomahawk и системы ПВО Patriot.

"Учитывая, что существующие мощности предприятий военно-промышленного комплекса США не позволяют производить такие средства быстро, требуется создать резервное дополнительное производство для восполнения арсеналов. Поэтому цель - восполнить арсеналы, которые опустошены после боевых действий против Ирана", - сказал Коротченко " Парламентской газете ".

По его словам, создание новых производств займет как минимум три года.