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Эксперт объяснил, зачем Трамп привлекает автоконцерны к производству оружия - РИА Новости, 23.06.2026
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16:11 23.06.2026
Эксперт объяснил, зачем Трамп привлекает автоконцерны к производству оружия

Коротченко: Трамп ищет варианты для компенсации нехватки оружия

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп планирует использовать автоконцерны для производства оружия.
  • Цель такого решения — восполнить опустошенные арсеналы, в том числе запасы крылатых ракет Tomahawk и систем ПВО Patriot.
  • Создание новых производств, по словам Игоря Коротченко, займет как минимум три года.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует использовать автоконцерны для производства оружия из-за опустошения арсеналов, сообщил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя, что крупные американские компании, такие как Ford и General Motors, могут вскоре развернуть производство вооружений.
Трамп ранее сообщил, что американские автоконцерны начнут производить оружие, в том числе крылатые ракеты Tomahawk и системы ПВО Patriot.
"Учитывая, что существующие мощности предприятий военно-промышленного комплекса США не позволяют производить такие средства быстро, требуется создать резервное дополнительное производство для восполнения арсеналов. Поэтому цель - восполнить арсеналы, которые опустошены после боевых действий против Ирана", - сказал Коротченко "Парламентской газете".
По его словам, создание новых производств займет как минимум три года.
Коротченко отметил, что США израсходовали в ходе боевых действий против Ирана значительное количество зенитных управляемых ракет комплекса Patriot и крылатых ракет Tomahawk.
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