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Трамп заявил, что США тратили безумные деньги на НАТО - РИА Новости, 23.06.2026
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00:16 23.06.2026
Трамп заявил, что США тратили безумные деньги на НАТО

Трамп посетовал на безумные траты США на НАТО якобы для защиты от России

© AP Photo / Christian HartmannПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Christian Hartmann
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп утверждает, что страна тратила 600 миллиардов долларов в год на НАТО.
  • Трамп считает, что страны НАТО не поддержали США, которые тратят деньги на их защиту от России.
ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что страна тратила безумные деньги на НАТО, значительная часть которых шла якобы на защиту Европы от России.
"Я думаю, мы тратили 600 миллиардов долларов в год, правильно? Я бы сказал - вы только вдумайтесь в это - что реальные суммы, которые мы тратим на НАТО, просто безумны", - сказал Трамп в Белом доме.
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Он также отметил, что страны НАТО не поддержали США, которые "тратят сотни миллионов долларов для того, чтобы защитить их, главным образом от России".
На прошлой неделе альянс сообщил, что его генеральный секретарь Марк Рютте проведет 24 июня встречу в Белом доме с Трампом. Также он встретится с высокопоставленными представителями администрации президента и примет дистанционное участие в саммите стран группы E5 (Польши, Германии, Франции, Италии и Великобритании).
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Российская Федерация не собирается нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла.
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