Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп утверждает, что страна тратила 600 миллиардов долларов в год на НАТО.
- Трамп считает, что страны НАТО не поддержали США, которые тратят деньги на их защиту от России.
ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что страна тратила безумные деньги на НАТО, значительная часть которых шла якобы на защиту Европы от России.
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Он также отметил, что страны НАТО не поддержали США, которые "тратят сотни миллионов долларов для того, чтобы защитить их, главным образом от России".
На прошлой неделе альянс сообщил, что его генеральный секретарь Марк Рютте проведет 24 июня встречу в Белом доме с Трампом. Также он встретится с высокопоставленными представителями администрации президента и примет дистанционное участие в саммите стран группы E5 (Польши, Германии, Франции, Италии и Великобритании).
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Российская Федерация не собирается нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла.
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