Трамп считает, что Стармер навредил сам себе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера милым мужчиной, но отметил, что тот навредил себе проводимой политикой в области энергетики и иммиграции.
- Трамп считал, что Стармер должен был вести нефтедобычу в Северном море, а не устанавливать ветряные электростанции и импортировать энергоресурсы.
- По мнению Трампа, отказ Стармера помочь США в рамках НАТО при проведении операции против Ирана также сильно навредил премьер-министру.
ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение премьер-министра Великобритании Кира Стармера подать в отставку, заявив, что считает главу кабмина милым мужчиной, который сам себе навредил проводимой политикой в области энергетики и иммиграции.
"Я думаю, что он милый мужчина… Однако энергетика и иммиграция, знаете, он всерьез себе навредил", - сказал он журналистам в Белом доме.
По словам американского лидера, он призывал Стармера к ведению нефтедобычи в Северном море вместо того, чтобы устанавливать ветряные электростанции и импортировать энергоресурсы из Норвегии.
Миграционная политика премьера, по оценкам Трампа, привела к проблемам с преступностью.
Помимо этого, Трамп раскритиковал Стармера за то, что тот отказался помочь США в рамках НАТО при проведении операции против Ирана. По мнению главы Белого дома, это также сильно навредило премьеру.
"Это был не Уинстон Черчилль", - резюмировал президент США.
Стармер в понедельник объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. По его словам, выборы преемника начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре.