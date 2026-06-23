Трамп считает, что Стармер навредил сам себе

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера милым мужчиной, но отметил, что тот навредил себе проводимой политикой в области энергетики и иммиграции.

Трамп считал, что Стармер должен был вести нефтедобычу в Северном море, а не устанавливать ветряные электростанции и импортировать энергоресурсы.

По мнению Трампа, отказ Стармера помочь США в рамках НАТО при проведении операции против Ирана также сильно навредил премьер-министру.

ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение премьер-министра Великобритании Кира Стармера подать в отставку, заявив, что считает главу кабмина милым мужчиной, который сам себе навредил проводимой политикой в области энергетики и иммиграции.

"Я думаю, что он милый мужчина… Однако энергетика и иммиграция, знаете, он всерьез себе навредил", - сказал он журналистам в Белом доме.

По словам американского лидера, он призывал Стармера к ведению нефтедобычи в Северном море вместо того, чтобы устанавливать ветряные электростанции и импортировать энергоресурсы из Норвегии.

Миграционная политика премьера, по оценкам Трампа, привела к проблемам с преступностью.

Помимо этого, Трамп раскритиковал Стармера за то, что тот отказался помочь США в рамках НАТО при проведении операции против Ирана. По мнению главы Белого дома, это также сильно навредило премьеру.

"Это был не Уинстон Черчилль", - резюмировал президент США.