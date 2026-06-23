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Трамп считает, что Стармер навредил сам себе - РИА Новости, 23.06.2026
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00:08 23.06.2026 (обновлено: 00:14 23.06.2026)
Трамп считает, что Стармер навредил сам себе

Трамп назвал Стармера милым мужчиной, который сам себе навредил

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера милым мужчиной, но отметил, что тот навредил себе проводимой политикой в области энергетики и иммиграции.
  • Трамп считал, что Стармер должен был вести нефтедобычу в Северном море, а не устанавливать ветряные электростанции и импортировать энергоресурсы.
  • По мнению Трампа, отказ Стармера помочь США в рамках НАТО при проведении операции против Ирана также сильно навредил премьер-министру.
ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение премьер-министра Великобритании Кира Стармера подать в отставку, заявив, что считает главу кабмина милым мужчиной, который сам себе навредил проводимой политикой в области энергетики и иммиграции.
"Я думаю, что он милый мужчина… Однако энергетика и иммиграция, знаете, он всерьез себе навредил", - сказал он журналистам в Белом доме.
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По словам американского лидера, он призывал Стармера к ведению нефтедобычи в Северном море вместо того, чтобы устанавливать ветряные электростанции и импортировать энергоресурсы из Норвегии.
Миграционная политика премьера, по оценкам Трампа, привела к проблемам с преступностью.
Помимо этого, Трамп раскритиковал Стармера за то, что тот отказался помочь США в рамках НАТО при проведении операции против Ирана. По мнению главы Белого дома, это также сильно навредило премьеру.
"Это был не Уинстон Черчилль", - резюмировал президент США.
Стармер в понедельник объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. По его словам, выборы преемника начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре.
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