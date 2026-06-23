Рейтинг@Mail.ru
В Торонто почтили память героев Великой Отечественной войны - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:55 23.06.2026
В Торонто почтили память героев Великой Отечественной войны

В Торонто прошла церемония возложения цветов, приуроченная к 85-летию начала ВОВ

© РИА Новости / Денис ВорошиловТоронто
Торонто - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Торонто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Церемония возложения цветов, приуроченная к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла 22 июня в Торонто.
  • В мероприятии приняли участие генконсул Владлен Епифанов, ветераны, представители ветеранских организаций и актив русской общины.
  • Генконсул заявил, что участники будут твердо отстаивать историческую правду и бороться против любых попыток исказить историю.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Церемония возложения цветов, приуроченная к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла в Торонто с участием генконсула Владлена Епифанова, сообщает российское посольство в Канаде.
Церемония состоялась 22 июня у Мемориала Героям Великой Отечественной войны при Русском доме в Торонто. В мероприятии приняли участие генконсул Епифанов, ветераны, представители ветеранских организаций и актив русской общины.
Памятное мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби, в Дакке - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
День памяти и скорби отметили в Русском доме в Бангладеш
Вчера, 18:39
"Память о грозных военных годах, 1 418 фронтовых днях и ночах навсегда останется в наших сердцах. Мы будем твердо отстаивать историческую правду и бороться против любых попыток исказить историю, оскорбить или унизить память павших", – приводит посольство слова генконсула в официальном Telegram-канале.
Участники церемонии почтили минутой молчания защитников Родины, отстоявших ее свободу, суверенитет и достоинство. На памятной встрече прозвучали песни военных лет.
Двадцать второе июня – день начала Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.
Столица Канады Оттава - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Акция "Свеча памяти" к 85-й годовщине начала войны прошла в Канаде
Вчера, 06:45
 
В миреТоронтоКанадаГерманияДень памяти и скорби
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала