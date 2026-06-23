В Торонто почтили память героев Великой Отечественной войны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Церемония возложения цветов, приуроченная к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла 22 июня в Торонто.
- В мероприятии приняли участие генконсул Владлен Епифанов, ветераны, представители ветеранских организаций и актив русской общины.
- Генконсул заявил, что участники будут твердо отстаивать историческую правду и бороться против любых попыток исказить историю.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Церемония возложения цветов, приуроченная к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла в Торонто с участием генконсула Владлена Епифанова, сообщает российское посольство в Канаде.
Церемония состоялась 22 июня у Мемориала Героям Великой Отечественной войны при Русском доме в Торонто. В мероприятии приняли участие генконсул Епифанов, ветераны, представители ветеранских организаций и актив русской общины.
"Память о грозных военных годах, 1 418 фронтовых днях и ночах навсегда останется в наших сердцах. Мы будем твердо отстаивать историческую правду и бороться против любых попыток исказить историю, оскорбить или унизить память павших", – приводит посольство слова генконсула в официальном Telegram-канале.
Участники церемонии почтили минутой молчания защитников Родины, отстоявших ее свободу, суверенитет и достоинство. На памятной встрече прозвучали песни военных лет.
Двадцать второе июня – день начала Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.