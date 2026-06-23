Власти США выступили против продажи артефактов с "Титаника"

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. План по продаже на аукционе более 100 артефактов, извлеченных из обломков "Титаника" - в том числе личных вещей, денежных знаков, кухонной утвари и предметов интерьера - столкнулся с противодействием со стороны властей США, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на обнародованные судебные документы.