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Власти США выступили против продажи артефактов с "Титаника" - РИА Новости, 23.06.2026
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05:41 23.06.2026
Власти США выступили против продажи артефактов с "Титаника"

Власти США запретили продажу более ста артефактов с "Титаника"

© Фото : Public Domain"Титаник" в Саутгемптоне
Титаник в Саутгемптоне - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Public Domain
"Титаник" в Саутгемптоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Компания RMS Titanic Inc. планирует продать на аукционе более 100 артефактов, извлеченных из обломков «Титаника».
  • Продажа артефактов нарушает ранее заключенные соглашения, по которым компания могла лишь выставлять их в музеях и на передвижных выставках.
  • Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) утверждает, что продажа артефактов нарушит юридические обязательства компании RMS Titanic в отношении места затопления «Титаника».
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. План по продаже на аукционе более 100 артефактов, извлеченных из обломков "Титаника" - в том числе личных вещей, денежных знаков, кухонной утвари и предметов интерьера - столкнулся с противодействием со стороны властей США, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на обнародованные судебные документы.
По информации агентства, компания RMS Titanic Inc., обладающая единоличными правами на извлечение артефактов с легендарного корабля, затонувшего в апреле 1912 года в Атлантическом океане, намерена продать эти предметы на аукционе, несмотря на ранее заключенные соглашения, согласно которым компания могла лишь выставлять их в музеях и на передвижных выставках.
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"Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) представляет интересы США и осуществляет надзор за местом затопления. Агентство утверждает, что такая продажа нарушила бы юридические обязательства компании RMS Titanic в отношении этого места", - говорится в публикации.
Отмечается, что на протяжении десятилетий компания пыталась организовать продажу артефактов, чтобы финансировать будущие исследования и преодолеть финансовые трудности, однако эти попытки встретили решительное сопротивление со стороны американских судов, а также организаций по охране культурного наследия и родственников жертв.
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