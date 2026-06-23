Власти США выступили против продажи артефактов с "Титаника"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Компания RMS Titanic Inc. планирует продать на аукционе более 100 артефактов, извлеченных из обломков «Титаника».
- Продажа артефактов нарушает ранее заключенные соглашения, по которым компания могла лишь выставлять их в музеях и на передвижных выставках.
- Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) утверждает, что продажа артефактов нарушит юридические обязательства компании RMS Titanic в отношении места затопления «Титаника».
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. План по продаже на аукционе более 100 артефактов, извлеченных из обломков "Титаника" - в том числе личных вещей, денежных знаков, кухонной утвари и предметов интерьера - столкнулся с противодействием со стороны властей США, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на обнародованные судебные документы.
По информации агентства, компания RMS Titanic Inc., обладающая единоличными правами на извлечение артефактов с легендарного корабля, затонувшего в апреле 1912 года в Атлантическом океане, намерена продать эти предметы на аукционе, несмотря на ранее заключенные соглашения, согласно которым компания могла лишь выставлять их в музеях и на передвижных выставках.
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"Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) представляет интересы США и осуществляет надзор за местом затопления. Агентство утверждает, что такая продажа нарушила бы юридические обязательства компании RMS Titanic в отношении этого места", - говорится в публикации.
Отмечается, что на протяжении десятилетий компания пыталась организовать продажу артефактов, чтобы финансировать будущие исследования и преодолеть финансовые трудности, однако эти попытки встретили решительное сопротивление со стороны американских судов, а также организаций по охране культурного наследия и родственников жертв.
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