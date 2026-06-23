В Индии заработал Telegram после блокировок на время экзамена

Краткий пересказ от РИА ИИ Мессенджер Telegram вновь заработал в Индии после снятия блокировок.

Временная блокировка Telegram была введена по требованию национального агентства страны по тестированию на время пересдачи абитуриентами вступительных медицинских экзаменов и действовала до 22 июня.

Высокий суд Дели постановил, что решение правительства о временном запрете Telegram было обоснованным.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мессенджер Telegram вновь заработал в Индии после снятия блокировок, введенных властями страны на время проведения национального экзамена, сообщила газета Мессенджер Telegram вновь заработал в Индии после снятия блокировок, введенных властями страны на время проведения национального экзамена, сообщила газета Deccan Herald

Telegram был временно заблокирован в Индии по требованию национального агентства страны по тестированию, отвечающего за проведение основных вступительных экзаменов в высших учебных заведениях. Распоряжение действовало до 22 июня, на время пересдачи абитуриентами вступительных медицинских экзаменов. Высокий суд Дели в Индии постановил, что решение правительства о временном запрете Telegram было обоснованным ввиду чрезвычайного характера ситуации и соответствовало установленным процедурам.

"Приложение для обмена сообщениями Telegram начало работать у некоторых зарегистрированных пользователей во вторник, после того как его временная блокировка была снята 22 июня", - говорится в материале издания.

Первоначально указанный экзамен проводился в мае, однако его результаты были отменены из-за крупного скандала с утечкой экзаменационных материалов. По данным национального агентства по тестированию, правительство Индии приняло решение об ограничении Telegram на уровне платформы только после того, как другие меры, включая скоординированные удаления, не смогли пресечь распространение поддельных ответов на вопросы экзамена.

Как отмечает Deccan Herald, срок блокировки Telegram вряд ли будет дополнительно продлен после завершения экзамена.

Согласно информации газеты, во вторник приложение стало вновь доступно для скачивания в Google Play на устройствах Android, однако оно все еще не возвращено в Apple App Store для пользователей IPhone.