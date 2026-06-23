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Фальков рассказал о льготном приеме в вузы участников СВО и их детей - РИА Новости, 23.06.2026
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18:31 23.06.2026
Фальков рассказал о льготном приеме в вузы участников СВО и их детей

Фальков: более 53 тыс мест установили для льготного приема в вузы участников СВО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВалерий Фальков
Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Валерий Фальков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В этом году для льготного приема в вузы участников специальной военной операции и их детей установлено более 53 тысяч мест.
  • Отдельная квота должна составлять не менее 10% от бюджетных мест по каждому направлению и специальности во всех вузах.
  • Вузам дано право перераспределять невостребованные места из других квот на отдельную квоту для участников СВО и их детей.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более 53 тысяч мест установлено в этом году для льготного приема в вузы участников специальной военной операции и их детей в рамках отдельной квоты, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
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"У нас на особом контроле вопросы, связанные с льготами для участников специальной военной операции и членов их семей. Для льготного приема участников специальной военной операции и их детей в рамках отдельной квоты в этом году установлено 53,5 тысячи мест. Это на 1300 мест больше, чем в прошлом году", - сказал Фальков в ходе совещания.
Он напомнил, что отдельная квота должна составлять не менее 10% от бюджетных мест по каждому направлению и специальности во всех без исключения вузах.
"В 364 вузах в этом году установили размер данной квоты выше минимальных 10%. Кроме того, совершенствуем и порядок приема. В частности, в этом году даем вузам право перераспределять на данную отдельную квоту для участников СВО и их детей невостребованные места из других квот", - отметил Фальков.
Приемная кампания стартовала 20 июня.
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