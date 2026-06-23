Фальков рассказал о льготном приеме в вузы участников СВО и их детей

Краткий пересказ от РИА ИИ В этом году для льготного приема в вузы участников специальной военной операции и их детей установлено более 53 тысяч мест.

Отдельная квота должна составлять не менее 10% от бюджетных мест по каждому направлению и специальности во всех вузах.

Вузам дано право перераспределять невостребованные места из других квот на отдельную квоту для участников СВО и их детей.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более 53 тысяч мест установлено в этом году для льготного приема в вузы участников специальной военной операции и их детей в рамках отдельной квоты, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"У нас на особом контроле вопросы, связанные с льготами для участников специальной военной операции и членов их семей. Для льготного приема участников специальной военной операции и их детей в рамках отдельной квоты в этом году установлено 53,5 тысячи мест. Это на 1300 мест больше, чем в прошлом году", - сказал Фальков в ходе совещания.

Он напомнил, что отдельная квота должна составлять не менее 10% от бюджетных мест по каждому направлению и специальности во всех без исключения вузах.

"В 364 вузах в этом году установили размер данной квоты выше минимальных 10%. Кроме того, совершенствуем и порядок приема. В частности, в этом году даем вузам право перераспределять на данную отдельную квоту для участников СВО и их детей невостребованные места из других квот", - отметил Фальков.