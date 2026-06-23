Бойцы "Севера" уничтожили укрытие ВСУ на Сумском направлении

Краткий пересказ от РИА ИИ Разведчики-операторы БПЛА группировки войск «Север» обнаружили на Сумском направлении замаскированное укрытие для размещения личного состава ВСУ.

FPV-дрон обошел помехи и поразил цель, в результате чего укрытие было полностью разрушено, а живая сила уничтожена.

КУРСК, 23 июн – РИА Новости. Разведчики-операторы БПЛА группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили на Сумском направлении замаскированное в развалинах укрытие для размещения личного состава ВСУ, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Кедр.

"Наши разведчики засекли подозрительное движение в развалинах - натоптанные тропы, выхлопы генератора, тепловые сигнатуры. Сразу поняли - хорошо замаскированное укрытие, где прячется пехота или расчет БПЛА. Противник активно давил РЭБом, пытался сбить наведение и заблокировать управление", – сообщил агентству командир расчета с позывным Кедр.

По словам военнослужащего, FPV-дрон обошел помехи и поразил цель.