Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Севера" уничтожили укрытие ВСУ на Сумском направлении - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:03 23.06.2026
Бойцы "Севера" уничтожили укрытие ВСУ на Сумском направлении

ВС России уничтожили замаскированное укрытие ВСУ на Сумском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Разведчики-операторы БПЛА группировки войск «Север» обнаружили на Сумском направлении замаскированное укрытие для размещения личного состава ВСУ.
  • FPV-дрон обошел помехи и поразил цель, в результате чего укрытие было полностью разрушено, а живая сила уничтожена.
КУРСК, 23 июн – РИА Новости. Разведчики-операторы БПЛА группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили на Сумском направлении замаскированное в развалинах укрытие для размещения личного состава ВСУ, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Кедр.
"Наши разведчики засекли подозрительное движение в развалинах - натоптанные тропы, выхлопы генератора, тепловые сигнатуры. Сразу поняли - хорошо замаскированное укрытие, где прячется пехота или расчет БПЛА. Противник активно давил РЭБом, пытался сбить наведение и заблокировать управление", – сообщил агентству командир расчета с позывным Кедр.
По словам военнослужащего, FPV-дрон обошел помехи и поразил цель.
"Подтверждено: укрытие полностью разрушено, живая сила уничтожена. Еще один вражеский объект перестал существовать благодаря четкой работе нашей команды", – отметил он.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
В Белгородской области за сутки перехватили около 100 украинских дронов
09:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала