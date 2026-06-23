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ЦБ раскрыл среднюю сумму одной покупки наличными за 2025 год - РИА Новости, 23.06.2026
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11:31 23.06.2026
ЦБ раскрыл среднюю сумму одной покупки наличными за 2025 год

Средняя сумма разовой покупки за наличные в 2025 году составила 1999 рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средняя сумма разовой покупки за наличный расчет в 2025 году составила 1999 рублей, что на 268 рублей больше, чем в 2024 году.
  • В 2025 году 27% россиян предпочитали наличные для повседневных расчетов, а 36% хранили сбережения в наличных рублях.
  • Почти половина опрошенных россиян (48%) в 2025 году не видели для себя возможности обойтись без наличных денег.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Средняя сумма разовой покупки за наличный расчет в 2025 году составила 1999 рублей, что на 268 рублей больше, чем в 2024 году, сообщил регулятор.
Банк России провел социологическое исследование по итогам 2025 года с целью выяснить отношение россиян к различным средствам платежа.
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"В прошлом году, как показал ежегодный опрос, россияне чаще использовали наличные как в повседневных расчетах, так и для сбережений. ...Средняя сумма разовой покупки, оплачиваемой наличными - 1999 рублей (на 268 рублей больше, чем в 2024 году, когда составляла 1731 рублей)", - говорится в материале ЦБ.
Согласно исследованию, в прошлом году 27% россиян предпочитали наличные для повседневных расчетов против 24% годом ранее, 36% хранили сбережения в наличных рублях (32% годом ранее). Однако доля тех, кто рассчитывается исключительно наличными деньгами, снизилась до 6% с 9% в 2024 году.
Почти половина опрошенных россиян - 48% - в минувшем году не видели для себя возможности обойтись без наличных денег, тогда как годом ранее этот показатель составлял 43%. Сократилось число тех, кто вообще не носит с собой наличные - из доля составила 5% против 10% в 2024 году.
ЦБ также выяснил, какую сумму наличных россияне носят в кошельке: 27% опрошенных имеют при себе банкноты на сумму от 300 до 1000 рублей, 39% - от 1000 до 3000 тысяч рублей и 23% носят при себе более 3000 рублей.
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