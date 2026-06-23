Жительница Сочи получила условный срок за реабилитацию нацизма

Краткий пересказ от РИА ИИ Жительница Сочи признана виновной в реабилитации нацизма.

Она получила два года лишения свободы условно и на два года лишена права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете.

Женщина опубликовала в соцсетях комментарий, в котором оправдывала действия Гитлера.

СОЧИ, 23 июн - РИА Новости. Суд Краснодара признал жительницу Сочи виновной в реабилитации нацизма и приговорил ее к двум годам лишения свободы условно, сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

Уточняется, что жительница Сочи в одной из социальной сетей опубликовала комментарий, в котором одобрила преступления главных военных преступников европейских стран в годы Второй Мировой войны.

"Собранные следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по Краснодарскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местной жительнице, которая признана виновной в реабилитации нацизма (пункт "в" части 2 статьи 354.1 УК РФ). Приговором суда женщине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства

Кроме того, приговором суда сочинка на 2 года лишена права заниматься деятельностью, которая связана с размещением материалов в Интернете. Приговор не вступил в законную силу.