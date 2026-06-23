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Жительница Сочи получила условный срок за реабилитацию нацизма - РИА Новости, 23.06.2026
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20:39 23.06.2026
Жительница Сочи получила условный срок за реабилитацию нацизма

Жительница Сочи получила 2 года условно за реабилитацию нацизма

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительница Сочи признана виновной в реабилитации нацизма.
  • Она получила два года лишения свободы условно и на два года лишена права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете.
  • Женщина опубликовала в соцсетях комментарий, в котором оправдывала действия Гитлера.
СОЧИ, 23 июн - РИА Новости. Суд Краснодара признал жительницу Сочи виновной в реабилитации нацизма и приговорил ее к двум годам лишения свободы условно, сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.
Уточняется, что жительница Сочи в одной из социальной сетей опубликовала комментарий, в котором одобрила преступления главных военных преступников европейских стран в годы Второй Мировой войны.
"Собранные следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по Краснодарскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местной жительнице, которая признана виновной в реабилитации нацизма (пункт "в" части 2 статьи 354.1 УК РФ). Приговором суда женщине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, приговором суда сочинка на 2 года лишена права заниматься деятельностью, которая связана с размещением материалов в Интернете. Приговор не вступил в законную силу.
По данным объединенной пресс-службы судов региона, женщина в своем публичном высказывании, которое опубликовала в соцсетях, оправдывала действия Гитлера. Подсудимая призналась в суде, что ей стыдно за свой поступок, поскольку она является патриотом России, добавляет пресс-служба судов Кубани в своем Telegram-канале.
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