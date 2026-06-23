Московский суд взыскал с Аллы Пугачевой 17 тысяч рублей за коммуналку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд в Москве взыскал с певицы Аллы Пугачевой более 17 тысяч рублей за коммунальные услуги.
- Два заявления ПАО «МОЭК» к Пугачевой были поданы по категории «о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию».
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Суд в Москве взыскал с певицы Аллы Пугачевой более 17 тысяч рублей за коммунальные услуги, сообщили РИА Новости в суде.
Два заявления о вынесении судебного приказа "Московской объединенной энергетической компании" к Пугачевой были поданы по категории "о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию".
"Заявления ПАО "МОЭК" к Пугачевой Алле Борисовне удовлетворены на суммы 8722 рубля 19 копеек и 8658 рублей 9 копеек", - рассказали в суде.
Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль, после чего на нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ноябре 2023 года она возвращалась в Россию и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.