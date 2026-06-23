Московский суд взыскал с Аллы Пугачевой 17 тысяч рублей за коммуналку

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Суд в Москве взыскал с певицы Аллы Пугачевой более 17 тысяч рублей за коммунальные услуги, сообщили РИА Новости в суде.

Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль, после чего на нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ноябре 2023 года она возвращалась в Россию и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.