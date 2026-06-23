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В Калининградской области будут судить воспитателя из-за травмы ребенка - РИА Новости, 23.06.2026
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17:19 23.06.2026
В Калининградской области будут судить воспитателя из-за травмы ребенка

Воспитателя детского сада под Калининградом будут судить из-за травмы ребенка

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Советске Калининградской области воспитатель детского сада допустила, что пятилетняя девочка получила тяжелые травмы, когда на нее упала металлическая решетка.
  • Решетка закрывала техническое углубление, и девочка подняла ее, самовольно уйдя с прогулочной площадки.
  • Советским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении воспитателя, она обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
КАЛИНИНГРАД, 23 июн – РИА Новости. Воспитателя детского сада в Советске Калининградской области будут судить из-за травмы пятилетней девочки, на которую упала металлическая решетка, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
По версии следствия, в августе 2025 года во время прогулки воспитатель допустила, что пятилетняя девочка самовольно ушла с прогулочной площадки, подняла металлическую решетку, закрывающую техническое углубление, и упала на поверхность бетонного основания. Решетка упала на нее сверху. В результате ребенок получил тяжелые травмы.
"Советским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении воспитателя одного из детских садов Советска. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
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