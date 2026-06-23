В Калининградской области будут судить воспитателя из-за травмы ребенка

По версии следствия, в августе 2025 года во время прогулки воспитатель допустила, что пятилетняя девочка самовольно ушла с прогулочной площадки, подняла металлическую решетку, закрывающую техническое углубление, и упала на поверхность бетонного основания. Решетка упала на нее сверху. В результате ребенок получил тяжелые травмы.