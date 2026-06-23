Студент обжаловал приговор по делу о краже мопеда у сына Сергея Жукова

Краткий пересказ от РИА ИИ Защита студента Максима Меркулова обжаловала приговор Останкинского суда Москвы, назначившего ему 3 года принудительных работ за кражу электромопеда.

Адвокат считает, что суд неправильно применил уголовный закон, подменив гражданско-правовую ситуацию с находкой мопеда составом кражи.

По версии следствия, студент нашел объявление о бесхозном электромопеде, отправил за ним курьера, а позже разместил объявление о поиске хозяина, но безуспешно; мопед был возвращен владельцам еще в ноябре прошлого года.

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Защита студента Максима Меркулова обжаловала приговор Останкинского суда Москвы, назначившего ему 3 года принудительных работ за кражу электромопеда у сына лидера группы "Руки вверх" Сергея Жукова, рассказал РИА Новости адвокат Азар Меликахмедов.

Останкинский суд Москвы 11 июня назначил студенту 3 года принудительных работ, а также постановил ежемесячно удерживать 10% из его дохода.

"Мы отправили в суд жалобу. Основные доводы: суд неправильно применил уголовный закон и фактически подменил гражданско-правовую ситуацию с находкой мопеда составом кражи", – сказал адвокат.

По его словам, Меркулов не знал собственника и не имел реальной возможности немедленно вернуть вещь конкретному лицу, исходил из объективных признаков длительно оставленной вещи. Кроме того, он не уничтожил устройство AirTag (отслеживающий трекер – ред.), по которому владелец впоследствии установил местонахождение мопеда.

"Меркулов разместил сообщение в группе о том, что нашел электромопед, и сообщил в полицию о находке до обращения потерпевшего с заявлением о преступлении. Суд необоснованно признал его действия в сокрытии имущества", – добавил защитник.

По версии следствия, студент нашел объявление о бесхозном электромопеде в одном из чатов Telegram и отправил за ним курьера. Позже он разместил объявление о поиске хозяина в специализированных сообществах, но безуспешно. Спустя некоторое время супруга Сергея Жукова обратилась в полицию с заявлением о пропаже транспорта сына. Было возбуждено дело о краже в крупном размере.

Мопед владельцам вернули еще в ноябре прошлого года. Экспертиза оценила его стоимость в 374 тысячи рублей, а с учетом 11 запчастей – в 451 тысячу. В своих показаниях потерпевшая указывала, что не нуждается в компенсации.