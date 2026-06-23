Рейтинг@Mail.ru
Студент обжаловал приговор по делу о краже мопеда у сына Сергея Жукова - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:32 23.06.2026
Студент обжаловал приговор по делу о краже мопеда у сына Сергея Жукова

Студент обжаловал приговор по делу о краже мопеда у сына лидера "Руки вверх"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защита студента Максима Меркулова обжаловала приговор Останкинского суда Москвы, назначившего ему 3 года принудительных работ за кражу электромопеда.
  • Адвокат считает, что суд неправильно применил уголовный закон, подменив гражданско-правовую ситуацию с находкой мопеда составом кражи.
  • По версии следствия, студент нашел объявление о бесхозном электромопеде, отправил за ним курьера, а позже разместил объявление о поиске хозяина, но безуспешно; мопед был возвращен владельцам еще в ноябре прошлого года.
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Защита студента Максима Меркулова обжаловала приговор Останкинского суда Москвы, назначившего ему 3 года принудительных работ за кражу электромопеда у сына лидера группы "Руки вверх" Сергея Жукова, рассказал РИА Новости адвокат Азар Меликахмедов.
Останкинский суд Москвы 11 июня назначил студенту 3 года принудительных работ, а также постановил ежемесячно удерживать 10% из его дохода.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в краже из квартиры Разина
21 июня, 16:12
"Мы отправили в суд жалобу. Основные доводы: суд неправильно применил уголовный закон и фактически подменил гражданско-правовую ситуацию с находкой мопеда составом кражи", – сказал адвокат.
По его словам, Меркулов не знал собственника и не имел реальной возможности немедленно вернуть вещь конкретному лицу, исходил из объективных признаков длительно оставленной вещи. Кроме того, он не уничтожил устройство AirTag (отслеживающий трекер – ред.), по которому владелец впоследствии установил местонахождение мопеда.
"Меркулов разместил сообщение в группе о том, что нашел электромопед, и сообщил в полицию о находке до обращения потерпевшего с заявлением о преступлении. Суд необоснованно признал его действия в сокрытии имущества", – добавил защитник.
Флаг Вьетнама - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Генконсул рассказал, что грозит россиянину за кражу багажа во Вьетнаме
28 мая, 03:31
По версии следствия, студент нашел объявление о бесхозном электромопеде в одном из чатов Telegram и отправил за ним курьера. Позже он разместил объявление о поиске хозяина в специализированных сообществах, но безуспешно. Спустя некоторое время супруга Сергея Жукова обратилась в полицию с заявлением о пропаже транспорта сына. Было возбуждено дело о краже в крупном размере.
Мопед владельцам вернули еще в ноябре прошлого года. Экспертиза оценила его стоимость в 374 тысячи рублей, а с учетом 11 запчастей – в 451 тысячу. В своих показаниях потерпевшая указывала, что не нуждается в компенсации.
Адвокаты настаивали, что стоимость транспорта в заключении была завышена: с учетом повреждений модель 2024 года стоит не более 250 тысяч рублей.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В Петербурге задержали двух мужчин при краже из пунктов выдачи заказов
10 марта, 11:28
 
ПроисшествияМоскваСергей ЖуковTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала