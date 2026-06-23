В Госдуме оценили прогноз по ключевой ставке ЦБ на конец 2026 года

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ключевая ставка Банка России на конец 2026 года будет в районе 12%, такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости.

"Я думаю все-таки что ключевая может быть (снижена-ред.) более серьезно... Ожидаю, что на следующем заседании будет 0,5 процентного пункта. До конца года осталось четыре заседания, соответственно по 0,5 четыре раза, на конец года - 12%", - сказал он, отвечая на вопрос по прогнозу ключевой ставки на конец года.