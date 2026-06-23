В Госдуме оценили прогноз по ключевой ставке ЦБ на конец 2026 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что ключевая ставка Банка России на конец 2026 года будет в районе 12%.
- ЦБ снизил ключевую ставку до 14,25% годовых, при этом большинство опрошенных аналитиков прогнозировали снижение на 0,5 процентного пункта — до 14%.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ключевая ставка Банка России на конец 2026 года будет в районе 12%, такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости.
ЦБ по итогам заседания совета директоров в минувшую пятницу снизил ключевую ставку до 14,25% годовых, девятый раз подряд. При этом большинство опрошенных аналитиков прогнозировали снижение на 0,5 процентного пункта - до 14%. Президент России Владимир Путин 10 июня заявил, что инфляция в стране падает, россияне вправе рассчитывать на снижение ставки ЦБ.
"Я думаю все-таки что ключевая может быть (снижена-ред.) более серьезно... Ожидаю, что на следующем заседании будет 0,5 процентного пункта. До конца года осталось четыре заседания, соответственно по 0,5 четыре раза, на конец года - 12%", - сказал он, отвечая на вопрос по прогнозу ключевой ставки на конец года.
Ранее в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2026 Аксаков предполагал, что ключевая ставка на конец 2026 года будет на уровне 10-12%.
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