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В Госдуме оценили прогноз по ключевой ставке ЦБ на конец 2026 года - РИА Новости, 23.06.2026
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07:02 23.06.2026 (обновлено: 07:05 23.06.2026)
В Госдуме оценили прогноз по ключевой ставке ЦБ на конец 2026 года

Аксаков: ключевая ставка ЦБ на конец года может снизиться до 12%

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков
Председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что ключевая ставка Банка России на конец 2026 года будет в районе 12%.
  • ЦБ снизил ключевую ставку до 14,25% годовых, при этом большинство опрошенных аналитиков прогнозировали снижение на 0,5 процентного пункта — до 14%.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ключевая ставка Банка России на конец 2026 года будет в районе 12%, такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости.
ЦБ по итогам заседания совета директоров в минувшую пятницу снизил ключевую ставку до 14,25% годовых, девятый раз подряд. При этом большинство опрошенных аналитиков прогнозировали снижение на 0,5 процентного пункта - до 14%. Президент России Владимир Путин 10 июня заявил, что инфляция в стране падает, россияне вправе рассчитывать на снижение ставки ЦБ.
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"Я думаю все-таки что ключевая может быть (снижена-ред.) более серьезно... Ожидаю, что на следующем заседании будет 0,5 процентного пункта. До конца года осталось четыре заседания, соответственно по 0,5 четыре раза, на конец года - 12%", - сказал он, отвечая на вопрос по прогнозу ключевой ставки на конец года.
Ранее в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2026 Аксаков предполагал, что ключевая ставка на конец 2026 года будет на уровне 10-12%.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинАнатолий АксаковЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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