"Никаких исключений". Европа дала Киеву от ворот поворот

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Елена Савельева. ЕС с 1 июля сокращает на 47 процентов квоты на импорт стали, в том числе для Украины, для которой Европа — основной рынок сбыта металлургической продукции. В Киеве говорят о мощном ударе по бюджету, оборонке и сталелитейной промышленности. Почему Брюссель в этот раз не пошел на уступки и какие возможны последствия — в материале РИА Новости.

Система квот

Такова реакция на глобальный переизбыток производственных мощностей, вызвавший наплыв дешевого импорта и лишивший ЕС десятков тысяч рабочих мест.

Согласно плану, утвержденному Европейским советом, до 30 июня 2027 года разрешается импортировать не более 18 345 922 тонн стальной продукции. Предусмотрены четыре квартальные квоты по отдельным товарным группам.

Самая большая — для горячекатаного проката: 5,199 миллиона тонн. Для катанки — 1,570 миллиона, для арматуры — 844,5 тысячи. Все, что сверх того, облагается пошлинами в 50 процентов.

« Исключения сделаны для Норвегии, Исландии, Лихтенштейна. И даже Украине никаких льгот не предоставили.

Безальтернативный рынок

До 2022-го на ЕС в украинском металлургическом экспорте приходилось 35-40 процентов, сейчас значительно больше.

Утрата мариупольских комбинатов ("Азовсталь", ММК имени Ильича), которые давали до 40 процентов выплавки стали, лишила Украину не только продукции, но и традиционных рынков сбыта: Ближнего Востока, Африки, Азии. Туда шли полуфабрикаты, в частности слябы и квадратная заготовка.

« А с июня 2022 года Брюссель полностью обнулил пошлины на украинскую сталь в рамках "торгового безвиза". Для оставшихся заводов — "АрселорМиттал Кривой Рог", "Запорожсталь", "Интерпайп" и других — Европа стала практически безальтернативным направлением экспорта с минимальными логистическими издержками.

К тому же уцелевшее украинское производство ориентировано на плоский прокат (рулоны), востребованный именно в ЕС. Полуфабрикаты же для переката в третьих странах теперь выпускать сложнее из-за энергодефицита.

Неудивительно, что доля Евросоюза в украинском экспорте превысила 80 процентов.

"Это катастрофа"

В Киеве бьют тревогу: экономика страны под угрозой.

« "Система квот ЕС способна погубить украинскую сталелитейную промышленность", — заявил гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков в интервью газете The Guardian.

И уточнил: "Уничтожение одной из функционирующих отраслей представляется неразумным. Мы не видим никакой снисходительности по отношению к Украине".

Действительно, многие рассчитывали на лояльность Брюсселя Киеву. Однако там возобладал подход "единых правил для всех".

"Европейские чиновники объясняют это защитой внутреннего рынка от переизбытка предложения, который давит на цены. ЕС стремится поддержать собственных производителей, находящихся в сложном положении из-за высокой стоимости энергоресурсов и экологических налогов (CBAM). Украина в этой системе координат рассматривается не как исключение, а как один из многих игроков, чьи поставки должны быть ограничены для внутреннего равновесия", — говорит Ирина Карапетова, доцент Финансового университета при правительстве России.

Переориентировать сбыт очень непросто.

Так, например, Турция была главным покупателем украинской квадратной заготовки и слябов. Но теперь возить туда продукцию из Запорожья или Кривого Рога морем невозможно, а через Болгарию и Румынию — слишком дорого. К тому же Анкара и сама стала крупным экспортером проката и ввела ограничения на импорт для защиты собственных заводов.

Африке не подходит ассортимент: там нужны дешевая арматура или лист, чего Украина почти не выпускает.

И Турция, и Северная Африка, и Ближний Восток, и Юго-Восточная Азия уже имеют надежных поставщиков. Переориентация потребует времени, снижения маржинальности и дополнительных логистических затрат, указывает экономист Ольга Климова.

Как подсчитали в Financial Times , из-за квот Киев может недосчитаться миллиарда евро в год.

Украинские экспортеры угодили в "идеальный шторм": отмена льгот совпадает по времени с введением полного углеродного налога.

« Без специального переходного периода от ЕС отрасль после 2026-го рискует оказаться отрезанной от единственного доступного крупного рынка сбыта. Отсрочку обсуждают, но гарантий никаких: европейские металлурги в лице Eurofer активно лоббируют защиту от наплыва импорта.