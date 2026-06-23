Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в США Александр Дарчиев заявил, что советский народ сражался до конца и победил нацистов.
- По словам Дарчиева, Советский Союз победил в войне благодаря силе духа и вере в правоту священного долга защиты Родины.
ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Советский народ, в отличие от стран Европы, не встал на колени перед нацистами, а сражался до конца и победил, заявил посол России в США Александр Дарчиев на акции "Свеча памяти" в российском посольстве в Вашингтоне в память о начале Великой Отечественной войны.
"С первых же минут нашествия враг столкнулся с героическим и беспощадным сопротивлением Красной Армии и всего советского народа, который, в отличие от других стран покорившейся нацистам Европы, не встал на колени, а сражался до конца, до последнего патрона и последней капли крови", - сказал Дарчиев на мероприятии.
Глава российской дипмиссии указал, что Советский Союз победил в той страшной войне, потому что был сильнее духом и верил в правоту священного долга защиты Родины от коричневой чумы во имя свободы и независимости.
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.
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