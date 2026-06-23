Народ в СССР не встал на колени перед нацистами, заявил посол России в США

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол России в США Александр Дарчиев заявил, что советский народ сражался до конца и победил нацистов.

По словам Дарчиева, Советский Союз победил в войне благодаря силе духа и вере в правоту священного долга защиты Родины.

ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Советский народ, в отличие от стран Европы, не встал на колени перед нацистами, а сражался до конца и победил, заявил посол России в США Александр Дарчиев на акции "Свеча памяти" в российском посольстве в Вашингтоне в память о начале Великой Отечественной войны.

"С первых же минут нашествия враг столкнулся с героическим и беспощадным сопротивлением Красной Армии и всего советского народа, который, в отличие от других стран покорившейся нацистам Европы , не встал на колени, а сражался до конца, до последнего патрона и последней капли крови", - сказал Дарчиев на мероприятии.

Глава российской дипмиссии указал, что Советский Союз победил в той страшной войне, потому что был сильнее духом и верил в правоту священного долга защиты Родины от коричневой чумы во имя свободы и независимости.