ЦБ Ирана: США разблокируют 12 миллиардов долларов иранских активов

Краткий пересказ от РИА ИИ США на первом этапе разблокируют 12 миллиардов долларов замороженных иранских средств.

Иран намерен использовать разблокированные средства для импорта базовых товаров и лекарств.

Трата разблокированных средств на импорт товаров первой необходимости позволит Ирану высвободить другие валютные ресурсы для удовлетворения других потребностей или накопления.

ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. США на первом этапе разблокируют 12 миллиардов долларов замороженных иранских средств, Иран потратит их на базовые товары, заявил глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати.

"В Швейцарии было принято два важных решения, связанных с экономической частью меморандума. Первое решение касается освобождения заблокированных иранских активов. В соответствии с меморандумом было условлено, что эти средства будут освобождаться постепенно в ходе переговоров - 12 миллиардов на первом этапе, остальная часть суммы на последующих", - сказал Хеммати, комментарий которого был опубликован на сайте ЦБ Ирана.

Он отметил, что Иран намерен использовать разблокированные средства для импорта базовых товаров и лекарств.

"Ежегодно мы тратим от 10 до 12 миллиардов долларов, а в полном пересчете - порядка 15 миллиардов долларов на импорт товаров первой необходимости. Трата (разблокированных - ред.) средств на эти товары позволит высвободить другие валютные ресурсы, которые ранее планировалось использовать для этих целей и которые мы сможем выделить для удовлетворения других потребностей или же накопить", - добавил Хеммати.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.