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США не будут продолжать блокаду Ормузского пролива, заявил Трамп - РИА Новости, 23.06.2026
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14:47 23.06.2026
США не будут продолжать блокаду Ормузского пролива, заявил Трамп

Трамп: США не будут продолжать блокаду Ормузского пролива

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что согласился оставить Ормузский пролив открытым и не продолжать его морскую блокаду.
  • По его словам, это решение принято на фоне крупных уступок со стороны Ирана.
ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился оставить Ормузский пролив открытым и не продолжать его морскую блокаду, однако Вашингтон готов возобновить ее при необходимости.
“Все корабли остаются на местах, если возникнет необходимость возобновить блокаду, что на данный момент представляется крайне маловероятным”, - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Американский лидер пояснил, что принял это решение на фоне, как он утверждает, крупных уступок со стороны Ирана.
“Я согласился позволить Ормузскому проливу оставаться открытым, без дальнейшей морской блокады”, - добавил он.
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