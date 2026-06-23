США не будут продолжать блокаду Ормузского пролива, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил, что согласился оставить Ормузский пролив открытым и не продолжать его морскую блокаду.
- По его словам, это решение принято на фоне крупных уступок со стороны Ирана.
ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился оставить Ормузский пролив открытым и не продолжать его морскую блокаду, однако Вашингтон готов возобновить ее при необходимости.
“Все корабли остаются на местах, если возникнет необходимость возобновить блокаду, что на данный момент представляется крайне маловероятным”, - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Американский лидер пояснил, что принял это решение на фоне, как он утверждает, крупных уступок со стороны Ирана.
“Я согласился позволить Ормузскому проливу оставаться открытым, без дальнейшей морской блокады”, - добавил он.