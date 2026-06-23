В Кремле указали на милитаризацию американской экономики

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы США переоборудовать автомобильные концерны на производство оружия, указал на милитаризацию американской экономики.

"Конечно, запасы все, склады изрядно истощены, поэтому нужно их восполнение. Происходит милитаризация экономики", - сказал Песков журналистам.