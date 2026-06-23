В Кремле указали на милитаризацию американской экономики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на милитаризацию американской экономики в связи с планами США переоборудовать автомобильные концерны на производство оружия.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы США переоборудовать автомобильные концерны на производство оружия, указал на милитаризацию американской экономики.
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что американские автоконцерны начнут производить оружие, в том числе крылатые ракеты Tomahawk и системы ПВО Patriot.
"Конечно, запасы все, склады изрядно истощены, поэтому нужно их восполнение. Происходит милитаризация экономики", - сказал Песков журналистам.