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Конгрессмен в США, курирующий украинских нацистов, нарушал закон о сделках - РИА Новости, 23.06.2026
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05:00 23.06.2026
Конгрессмен в США, курирующий украинских нацистов, нарушал закон о сделках

Конгрессмен Маккормик, курирующий украинских нацистов, нарушал закон о сделках

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конгрессмен Ричард Маккормик курирует финансовую помощь украинским нацистам, сообщил источник РИА Новости в российских силовых структурах.
  • Маккормик нарушил американский закон о раскрытии финансовых сделок (STOCK Act), подав отчет о покупке казначейских векселей США существенно позже установленного законом срока.
  • Ранее Маккормик с задержкой в два года раскрыл покупку акций, что также является нарушением STOCK Act.
ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Американский конгрессмен Ричард Маккормик, который считается куратором финансовой помощи украинским нацистам, неоднократно нарушал американский закон о раскрытии финансовых сделок (STOCK Act), выяснило РИА Новости, изучив открытые данные о законодателе.
Источник РИА Новости в российских силовых структурах сообщил на минувшей неделе, что Маккормик курирует финансовую помощь украинским нацистам. По словам собеседника агентства, этот же конгрессмен прежде призывал наносить целенаправленные удары по детским садам, школам и больницам, чтобы убивать российских детей.
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В апреле 2026 года Маккормик сообщил о покупке казначейских векселей США на сумму от 100 до 250 тысяч долларов, выяснило РИА Новости. Сделка была совершена 12 декабря 2025 года, тогда как STOCK Act требует раскрывать такие операции не позднее чем через 45 дней после их совершения. Таким образом, как установило агентство, конгрессмен подал отчет существенно позже установленного законом срока.
Американское законодательство обязывает членов конгресса своевременно раскрывать личные финансовые сделки, чтобы предотвратить конфликт интересов и злоупотребление служебной информацией при операциях с ценными бумагами. До этого, по данным портала OpenSecrets, Маккормик также с задержкой в два года раскрыл покупку акций на сумму до 360 тысяч долларов.
Согласно разъяснениям комитета палаты представителей по этике, которые изучило РИА Новости, несвоевременная подача таких отчетов влечет минимальный штраф в размере 200 долларов.
При этом сам Маккормик, отличившийся халатным отношением в вопросе прозрачности собственных активов, в 2023 году внес на рассмотрение в конгресс законопроект "О надзоре за помощью Украине". Данная инициатива была призвана обязать власти США "обеспечить строгий надзор и подотчетность" в отношении всей финансовой поддержки, направляемой Соединенными Штатами Киеву.
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