Маньяк Шипилов получил еще один срок за убийства 37-летней давности

Краткий пересказ от РИА ИИ Ломоносовский суд Архангельска приговорил Сергея Шипилова, известного как "архангельский Чикатило", еще к 9 годам 11 месяцам лишения свободы за преступления, совершенные в 1989 и 1990 годах.

Суд признал его виновным в убийстве трех лиц, сопряженном с изнасилованием.

С учетом ранее вынесенных приговоров Сергею Шипилову окончательно назначено пожизненное лишение свободы.

МУРМАНСК, 23 июн – РИА Новости. Ломоносовский суд Архангельска приговорил "архангельского Чикатило" Сергея Шипилова, который уже отбывает пожизненный срок за тяжкие преступления, еще к 9 годам 11 месяцам лишения свободы за преступления, совершенные в 1989 и 1990 годах, сообщили в суде.

Шипилов – один из самых печально известных серийных убийц в Архангельской области . Он был осужден за убийства и изнасилования в 2000 году, тогда его приговорили к пожизненному лишению свободы. В 2016 году оглашен еще один приговор по эпизодам, совершенным ранее в Архангельске . Теперь выявлены новые эпизоды в преступной биографии, самые ранние.

"Суд признал 67-летнего Сергея Шипилова виновным в преступлении, предусмотренном пунктами "е", "з" статьи 102 Уголовного кодекса РСФСР (убийство трех лиц, сопряженное с изнасилованием)… и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 11 месяцев", - говорится в сообщении суда.

Как уточнили в региональной прокуратуре, первую потерпевшую осужденный пытался задушить, а потом добил отверткой. Вторую женщину задушил во время ссоры. Третьей нанес смертельные раны отверткой.

"Все жертвы подверглись насилию. Возраст убитых – 20, 21 год и 27 лет", - отметили в суде.

Шипилов признал вину, на стадии предварительного расследования оказал активное содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений.

"С учетом ранее вынесенных приговоров окончательно ему назначено пожизненное лишение свободы", - отметили в прокуратуре.