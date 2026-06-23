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Маньяк Шипилов получил еще один срок за убийства 37-летней давности - РИА Новости, 23.06.2026
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19:46 23.06.2026
Маньяк Шипилов получил еще один срок за убийства 37-летней давности

"Архангельский Чикатило" получил еще один срок за убийства 37-летней давности

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ломоносовский суд Архангельска приговорил Сергея Шипилова, известного как "архангельский Чикатило", еще к 9 годам 11 месяцам лишения свободы за преступления, совершенные в 1989 и 1990 годах.
  • Суд признал его виновным в убийстве трех лиц, сопряженном с изнасилованием.
  • С учетом ранее вынесенных приговоров Сергею Шипилову окончательно назначено пожизненное лишение свободы.
МУРМАНСК, 23 июн – РИА Новости. Ломоносовский суд Архангельска приговорил "архангельского Чикатило" Сергея Шипилова, который уже отбывает пожизненный срок за тяжкие преступления, еще к 9 годам 11 месяцам лишения свободы за преступления, совершенные в 1989 и 1990 годах, сообщили в суде.
Шипилов – один из самых печально известных серийных убийц в Архангельской области. Он был осужден за убийства и изнасилования в 2000 году, тогда его приговорили к пожизненному лишению свободы. В 2016 году оглашен еще один приговор по эпизодам, совершенным ранее в Архангельске. Теперь выявлены новые эпизоды в преступной биографии, самые ранние.
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"Суд признал 67-летнего Сергея Шипилова виновным в преступлении, предусмотренном пунктами "е", "з" статьи 102 Уголовного кодекса РСФСР (убийство трех лиц, сопряженное с изнасилованием)… и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 11 месяцев", - говорится в сообщении суда.
Как уточнили в региональной прокуратуре, первую потерпевшую осужденный пытался задушить, а потом добил отверткой. Вторую женщину задушил во время ссоры. Третьей нанес смертельные раны отверткой.
"Все жертвы подверглись насилию. Возраст убитых – 20, 21 год и 27 лет", - отметили в суде.
Шипилов признал вину, на стадии предварительного расследования оказал активное содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений.
"С учетом ранее вынесенных приговоров окончательно ему назначено пожизненное лишение свободы", - отметили в прокуратуре.
Как уточнили РИА Новости в надзорном ведомстве и суде, всего жертвами стали 17 человек.
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