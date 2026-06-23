В Сочи задержали штамповавшего на купюрах надписи, дискредитирующие армию

Краткий пересказ от РИА ИИ В Сочи полицейские задержали мужчину, который наносил на купюры надписи, дискредитирующие Вооруженные силы России.

Задержанный использовал самонаборную печать и вносил купюры с надписями на свой счет через банкоматы в Сочи, Туапсе и Геленджике.

Суд назначил мужчине штраф в размере 50 тысяч рублей по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил России, а также десять суток административного ареста за неповиновение сотрудникам полиции.

СОЧИ, 23 июн - РИА Новости. Сочинские полицейские задержали мужчину, который штамповал на купюрах разного достоинства надписи, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, перед тем как их положить в банкомат на собственный счет, сообщает полиция курорта.

По их данным, мужчина наносил тексты на купюры с помощью самонаборной печати и два раза в месяц вносил их на свой счет через банкоматы в Сочи Туапсе и Геленджике. Фотоотчет с изображениями банкнот фигурант направлял администратору канала в одном из мессенджеров.

"Задержан мужчина, наносивший на купюры надписи, дискредитирующие Вооруженные силы РФ. Злоумышленник при помощи штампа самонаборной печати набирал тексты, дискредитирующие ВС РФ, и наносил их на купюры различного достоинства", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УВД по городу Сочи.

Сообщается, что правоохранители получили информацию о произошедшем от представителей кредитно-финансовой организации. Сотрудники центра по противодействию экстремизму краевого управления полиции установили, что банковская карта принадлежит 60-летнему уроженцу Самарской области, проживающему в Сочи уже более десяти лет.