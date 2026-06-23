В Сочи подросток распилил сейф и передал деньги мошенникам

Краткий пересказ от РИА ИИ Восемнадцатилетний житель Сочи распилил родительский сейф в лесу, чтобы передать деньги и украшения мошенникам.

Мошенники убедили парня, что на его имя открыты счета для финансирования врагов, и передача денег и золота «на проверку» может его спасти.

Пособницу мошенников, девушку из Северского района Кубани, задержали сотрудники полиции, ей грозит до шести лет лишения свободы.

СОЧИ, 23 июн - РИА Новости. Восемнадцатилетний житель Сочи распилил родительский сейф в лесу, перед тем как передать хранящиеся в нем деньги и украшения мошенникам, сообщает сочинская полиция.

В полиции уточнили, что мошенники, представляясь сотрудниками силовых и правоохранительных структур, по телефону убедили парня, что на его имя открыты счета для финансирования врагов, а передача денег и золота "на проверку" якобы могла его спасти.

"В Сочи 18-летний парень попался на уловку аферистов. Ему позвонили якобы из военкомата и ФСБ , убедили, что на его имя открыты счета для финансирования врагов. Молодой человек вывез родительский сейф в лес, распилил его, забрал около миллиона рублей и украшения и отдал девушке-курьеру", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УВД по Сочи.

По данным полиции, пособницей мошенников оказалась ровесница обманутого молодого человека, приехавшая из Северского района Кубани. По указанию кураторов девушка забрала сумку с содержимым из сейфа, переночевала в гостинице и на следующий день передала сообщнику сумку в одном из торговых центров.