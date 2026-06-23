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В Сочи подросток распилил сейф и передал деньги мошенникам - РИА Новости, 23.06.2026
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22:22 23.06.2026
В Сочи подросток распилил сейф и передал деньги мошенникам

В Сочи подросток распилил родительский сейф и передал деньги мошенникам

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Восемнадцатилетний житель Сочи распилил родительский сейф в лесу, чтобы передать деньги и украшения мошенникам.
  • Мошенники убедили парня, что на его имя открыты счета для финансирования врагов, и передача денег и золота «на проверку» может его спасти.
  • Пособницу мошенников, девушку из Северского района Кубани, задержали сотрудники полиции, ей грозит до шести лет лишения свободы.
СОЧИ, 23 июн - РИА Новости. Восемнадцатилетний житель Сочи распилил родительский сейф в лесу, перед тем как передать хранящиеся в нем деньги и украшения мошенникам, сообщает сочинская полиция.
В полиции уточнили, что мошенники, представляясь сотрудниками силовых и правоохранительных структур, по телефону убедили парня, что на его имя открыты счета для финансирования врагов, а передача денег и золота "на проверку" якобы могла его спасти.
Сочи 18-летний парень попался на уловку аферистов. Ему позвонили якобы из военкомата и ФСБ, убедили, что на его имя открыты счета для финансирования врагов. Молодой человек вывез родительский сейф в лес, распилил его, забрал около миллиона рублей и украшения и отдал девушке-курьеру", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УВД по Сочи.
По данным полиции, пособницей мошенников оказалась ровесница обманутого молодого человека, приехавшая из Северского района Кубани. По указанию кураторов девушка забрала сумку с содержимым из сейфа, переночевала в гостинице и на следующий день передала сообщнику сумку в одном из торговых центров.
Девушку задержали оперативники отдела уголовного розыска УВД Сочи и сотрудники Хостинского отдела полиции. Ей грозит до шести лет лишения свободы.
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