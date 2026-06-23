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В США перевернулась фура с двумя миллионами пчел, пишут СМИ - РИА Новости, 23.06.2026
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11:04 23.06.2026
В США перевернулась фура с двумя миллионами пчел, пишут СМИ

KBTX: в США в Техасе перевернулась фура с двумя миллионами пчел

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На юго-востоке Техаса перевернулась фура, перевозившая ульи с приблизительно двумя миллионами пчел.
  • Местные пчеловоды вызвались помочь экстренным службам обезопасить место происшествия и убрать остатки ульев с дороги.
  • Жителей округа Оранж призывают оставаться дома.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Фура, перевозившая ульи с приблизительно двумя миллионами пчел, перевернулась на юго-востоке американского штата Техас, в результате чего пчелы оказались на свободе, а местных жителей просят оставаться дома, сообщает местный филиал телеканала CBS KBTX.
"Около двух миллионов пчел улетели в воскресенье после того, как грузовая фура с ульями перевернулась в сельской местности на юго-востоке Техаса", - говорится в публикации на сайте телеканала.
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Как отмечает KBTX, местные пчеловоды вызвались помочь экстренным службам обезопасить место происшествия и убрать то, что осталось от ульев, с дороги. Жителей округа Оранж, где произошел инцидент, призывают пока оставаться дома.
По данным местной радио-станции KOGT, водитель грузовика не справился с управлением на повороте, из-за чего транспортное средство перевернулось. Отмечается, что мужчина не пострадал.
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