В США перевернулась фура с двумя миллионами пчел, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ На юго-востоке Техаса перевернулась фура, перевозившая ульи с приблизительно двумя миллионами пчел.

Местные пчеловоды вызвались помочь экстренным службам обезопасить место происшествия и убрать остатки ульев с дороги.

Жителей округа Оранж призывают оставаться дома.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Фура, перевозившая ульи с приблизительно двумя миллионами пчел, перевернулась на юго-востоке американского штата Техас, в результате чего пчелы оказались на свободе, а местных жителей просят оставаться дома, сообщает местный филиал телеканала CBS Фура, перевозившая ульи с приблизительно двумя миллионами пчел, перевернулась на юго-востоке американского штата Техас, в результате чего пчелы оказались на свободе, а местных жителей просят оставаться дома, сообщает местный филиал телеканала CBS KBTX

"Около двух миллионов пчел улетели в воскресенье после того, как грузовая фура с ульями перевернулась в сельской местности на юго-востоке Техаса", - говорится в публикации на сайте телеканала.

Как отмечает KBTX, местные пчеловоды вызвались помочь экстренным службам обезопасить место происшествия и убрать то, что осталось от ульев, с дороги. Жителей округа Оранж, где произошел инцидент, призывают пока оставаться дома.