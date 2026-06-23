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Ученый назвал регионы, в которых в ближайшие дни могут быть смерчи - РИА Новости, 23.06.2026
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19:32 23.06.2026
Ученый назвал регионы, в которых в ближайшие дни могут быть смерчи

Шихов: смерчи могут зафиксировать в Свердловской и Тюменской областях и ХМАО

© Артем Яхимович / ВКСмерч в Челябинской области. Кадр видео
Смерч в Челябинской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Артем Яхимович / ВК
Смерч в Челябинской области. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор географического факультета ПГНИУ Андрей Шихов сообщил о возможном возникновении смерчей на востоке Свердловской области, в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе.
  • В городе Кушве Свердловской области уже был зафиксирован смерч, который погнул деревья и двигался в сторону жилых строений.
  • По данным ГУ МЧС, в результате смерча в Кушве пострадали 16 человек.
ПЕРМЬ, 23 июн - РИА Новости. Смерчи в ближайшие дни могут быть зафиксированы на востоке Свердловской области, в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил РИА Новости профессор географического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета Андрей Шихов.
"В ближайшие же дни риск возникновения смерчей сохраняется в регионах Зауралья - сегодня это восток Свердловской области, Тюменская область и ХМАО. Еще возможно в конце недели также в регионах Зауралья, если выйдет следующий циклон с юга", - рассказал собеседник.
В понедельник СМИ Свердловской области опубликовали кадры, на которых в городе Кушве большая воронка торнадо гнет деревья и движется в сторону жилых строений, вокруг нее летает мусор и мелкие обломки. Позже ученые рассказали РИА Новости, что в городе образовался смерч. По данным ГУ МЧС, пострадали 16 человек.
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