Ученый назвал регионы, в которых в ближайшие дни могут быть смерчи

ПЕРМЬ, 23 июн - РИА Новости. Смерчи в ближайшие дни могут быть зафиксированы на востоке Свердловской области, в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил РИА Новости профессор географического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета Андрей Шихов.

В понедельник СМИ Свердловской области опубликовали кадры, на которых в городе Кушве большая воронка торнадо гнет деревья и движется в сторону жилых строений, вокруг нее летает мусор и мелкие обломки. Позже ученые рассказали РИА Новости, что в городе образовался смерч. По данным ГУ МЧС, пострадали 16 человек.