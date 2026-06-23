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Смерч в Свердловской области ученые квалифицировали как сильный торнадо - РИА Новости, 23.06.2026
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19:17 23.06.2026
Смерч в Свердловской области ученые квалифицировали как сильный торнадо

Смерч в свердловской Кушве ученые квалифицировали как сильный торнадо

© Кадр видео из соцсетейCмерч в Свердловской области
Cмерч в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Кадр видео из соцсетей
Cмерч в Свердловской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Смерч в Свердловской области соответствует третьей категории по шкале Фуджита — это сильный торнадо.
  • Он стал одним из самых мощных на Урале за последние десятилетия и прошел через город Кушву, нанеся большой ущерб.
  • Пострадали 16 человек, в муниципальном округе был введен режим чрезвычайной ситуации.
ПЕРМЬ, 23 июн - РИА Новости. Смерч в Свердловской области соответствует третьей категории по шкале Фуджита, то есть сильный торнадо, он был самым мощным за последние десятилетия, сообщил РИА Новости профессор географического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета Андрей Шихов.
"Вчерашний смерч в Свердловской области, который прошел через Кушву, до этого был вблизи поселка Малая Лая, стал одним из самых сильных на Урале в последние десятилетия. По характеру разрушений в отдельных точках он соответствует третьей категории - F3 - по шкале Фуджита, то есть сильный торнадо", - рассказал собеседник.
Ученый отметил, что уникальность нынешнего случая еще и в том, что он прошел через город, нанес большой ущерб и был зафиксирован большим числом очевидцев. Часто смерчи появляются в малонаселенных районах и наносят ущерб лишь лесам. Кроме того, для смерча в Свердловской области сложились идеальные условия.
"Наблюдалось сочетание всех основных факторов формирования смерча:
приток теплого и очень влажного воздуха с юга, сильная неустойчивость, сдвиг ветра (резкое изменение скорости и направления ветра на относительно небольшом расстоянии - ред.). То есть у земли был слабый северо-восточный ветер, а на высотах от 2 километров - сильный юго-восточный, до 70 километров в час. Именно это создает вращение, необходимое для возникновения смерча", - уточнил он.
Вечером 22 июня на город Кушва в Свердловской области обрушился смерч, пострадали 16 человек. В муниципальном округе был введен режим чрезвычайной ситуации.
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Свердловская областьУралКушваПроисшествия
 
 
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