Синоптик назвал условия формирования смерчевых вихрей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Смерчевые вихри, подобные торнадо, образуются из-за активной конвективной деятельности при определенных величинах.
- Предсказать конкретное место образования смерча сложно, несмотря на возможность оценить вероятность его появления в областях с активной конвективной деятельностью.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Смерчевые вихри, подобные торнадо в Кушве, образовываются из-за активной конвективной деятельности при определенных величинах, рассказал в беседе с РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
Активной конвективной деятельностью называют интенсивные вертикальные движения воздуха в атмосфере. Они приводят к резкому ухудшению погоды и образованию кучево-дождевых облаков.
"Можно говорить о вероятности появлении в какой-либо из областей, там, где активная конвективная деятельность достигает определенных величин. Можно говорить о вероятности формирования смерчей или подобных смерчевых вихрей при таких-то значениях этих коэффициентов. Но сказать конкретно, где это произойдет - это очень сомнительно", - сказал Шувалов.
Ранее в СМИ появились видео, на которых торнадо обрушился на Кушву, повредив кровлю домов, ломая деревья и опоры линий электропередачи. Глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин сообщал, что режим повышенной готовности введен в Кушве в понедельник вечером в связи с последствиями прошедшего там урагана.