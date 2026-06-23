Синоптик назвал условия формирования смерчевых вихрей

"Можно говорить о вероятности появлении в какой-либо из областей, там, где активная конвективная деятельность достигает определенных величин. Можно говорить о вероятности формирования смерчей или подобных смерчевых вихрей при таких-то значениях этих коэффициентов. Но сказать конкретно, где это произойдет - это очень сомнительно", - сказал Шувалов.