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Синоптик назвал условия формирования смерчевых вихрей - РИА Новости, 23.06.2026
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08:13 23.06.2026
Синоптик назвал условия формирования смерчевых вихрей

Шувалов: вихри, как смерч в Кушве, формируются из-за конвективной деятельности

© Кадр видео из соцсетейCмерч в Свердловской области
Cмерч в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Кадр видео из соцсетей
Cмерч в Свердловской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Смерчевые вихри, подобные торнадо, образуются из-за активной конвективной деятельности при определенных величинах.
  • Предсказать конкретное место образования смерча сложно, несмотря на возможность оценить вероятность его появления в областях с активной конвективной деятельностью.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Смерчевые вихри, подобные торнадо в Кушве, образовываются из-за активной конвективной деятельности при определенных величинах, рассказал в беседе с РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
Активной конвективной деятельностью называют интенсивные вертикальные движения воздуха в атмосфере. Они приводят к резкому ухудшению погоды и образованию кучево-дождевых облаков.
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"Можно говорить о вероятности появлении в какой-либо из областей, там, где активная конвективная деятельность достигает определенных величин. Можно говорить о вероятности формирования смерчей или подобных смерчевых вихрей при таких-то значениях этих коэффициентов. Но сказать конкретно, где это произойдет - это очень сомнительно", - сказал Шувалов.
Ранее в СМИ появились видео, на которых торнадо обрушился на Кушву, повредив кровлю домов, ломая деревья и опоры линий электропередачи. Глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин сообщал, что режим повышенной готовности введен в Кушве в понедельник вечером в связи с последствиями прошедшего там урагана.
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