Метеоролог рассказал, как рассчитывается вероятность образования смерча

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Условия для формирования смерча можно вычислить, анализируя прогностические параметры атмосферы.
- Для определения вероятности появления смерча используются данные моделей атмосферы, допплеровский радар и актуальные спутниковые снимки.
- Среди важных параметров для формирования смерча — сильная неустойчивость атмосферы, наличие влаги и сдвиг ветра.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Условия для формирования смерча можно вычислить, анализируя прогностические параметры атмосферы, определив территорию его вероятного появления, о котором можно узнать уже только постфактум, рассказал РИА Новости екатеринбургский метеоролог Алексей Пулин.
"Во-первых, анализируются прогностические параметры атмосферы. Это данные моделей, по ним вычисляется, есть ли благоприятные условия для развития подобных явлений. Таким образом, определяется территория, на которой наиболее вероятно развитие грозовых суперячеек с последующим формированием смерча. Ну а дальше уже мониторить ситуацию по факту, с помощью допплеровского радара или по актуальным спутниковым снимкам, которые обновляются несколько раз в час" - сказал Пулин.
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Рассказывая о формировании таких явлений синоптик отметил, что кроме сильной неустойчивости атмосферы, наличия влаги, важен такой параметр, как сдвиг ветра. "Это изменение направления ветра с высотой, что создает вращательный момент" - уточнил Пулин.
Силу смерча обычно нельзя определить заранее, сказал он, отметив, что если индексы нестабильности атмосферы экстремально высоки, то и шансы на повышенную категорию более существенны.
Ранее он сообщил РИА Новости, что подобные явления, хоть и не являются обычными для Урала, но отмечаются каждый год.
Пулин также указал, что торнадо и смерч - практически одно и то же. "Торнадо возникает при сильных грозах, формируется в мезоциклоне ... это смерч, связанный с мезоциклоном, можно и так сказать", - отметил он, уточнив, что термин "смерч" охватывает и другие явления. "Например, бывают смерчи немезоциклонного происхождения или водяные смерчи", - сказал Пулин.
В понедельник в местных СМИ сообщили о появлении торнадо в городе Кушва Свердловской области, позднее ученые уточнили РИА Новости, что это был смерч. Судя по опубликованным видео, он обрушился на город, повредив кровлю домов, ломая деревья и опоры линий электропередачи. По сообщению пресс-службы МЧС свердловского региона, экстренные службы ликвидируют последствия стихии, шесть человек обратились за медицинской помощью, четверо из них госпитализированы.