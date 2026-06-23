Метеоролог рассказал, как рассчитывается вероятность образования смерча

Краткий пересказ от РИА ИИ Условия для формирования смерча можно вычислить, анализируя прогностические параметры атмосферы.

Для определения вероятности появления смерча используются данные моделей атмосферы, допплеровский радар и актуальные спутниковые снимки.

Среди важных параметров для формирования смерча — сильная неустойчивость атмосферы, наличие влаги и сдвиг ветра.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Условия для формирования смерча можно вычислить, анализируя прогностические параметры атмосферы, определив территорию его вероятного появления, о котором можно узнать уже только постфактум, рассказал РИА Новости екатеринбургский метеоролог Алексей Пулин.

"Во-первых, анализируются прогностические параметры атмосферы. Это данные моделей, по ним вычисляется, есть ли благоприятные условия для развития подобных явлений. Таким образом, определяется территория, на которой наиболее вероятно развитие грозовых суперячеек с последующим формированием смерча. Ну а дальше уже мониторить ситуацию по факту, с помощью допплеровского радара или по актуальным спутниковым снимкам, которые обновляются несколько раз в час" - сказал Пулин.

Рассказывая о формировании таких явлений синоптик отметил, что кроме сильной неустойчивости атмосферы, наличия влаги, важен такой параметр, как сдвиг ветра. "Это изменение направления ветра с высотой, что создает вращательный момент" - уточнил Пулин.

Силу смерча обычно нельзя определить заранее, сказал он, отметив, что если индексы нестабильности атмосферы экстремально высоки, то и шансы на повышенную категорию более существенны.

Ранее он сообщил РИА Новости, что подобные явления, хоть и не являются обычными для Урала , но отмечаются каждый год.

Пулин также указал, что торнадо и смерч - практически одно и то же. "Торнадо возникает при сильных грозах, формируется в мезоциклоне ... это смерч, связанный с мезоциклоном, можно и так сказать", - отметил он, уточнив, что термин "смерч" охватывает и другие явления. "Например, бывают смерчи немезоциклонного происхождения или водяные смерчи", - сказал Пулин.