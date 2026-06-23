Число обратившихся за медпомощью из-за смерча в Кушве увеличилось до 15

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Количество обратившихся за медпомощью из-за смерча в Кушве Свердловской области увеличилось до 15 человек, сообщил департамент информационной политики региона.

Ранее власти региона сообщали о шести пострадавших, детей среди них не было, четверо взрослых были госпитализированы, двое – проходят лечение амбулаторно.