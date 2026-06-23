Число обратившихся за медпомощью из-за смерча в Кушве увеличилось до 15

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Количество обратившихся за медицинской помощью из-за смерча в Кушве увеличилось до 15 человек.
- Один человек был госпитализирован в Нижний Тагил, остальным помощь оказана на месте.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Количество обратившихся за медпомощью из-за смерча в Кушве Свердловской области увеличилось до 15 человек, сообщил департамент информационной политики региона.
"По информации службы скорой медицинской помощи, за помощью обратились 15 человек. Из них один человек был госпитализирован в Нижний Тагил, остальным помощь была оказана на месте", – говорится в сообщении.
В Кушве ввели режим ЧС
Вчера, 22:34
Ранее власти региона сообщали о шести пострадавших, детей среди них не было, четверо взрослых были госпитализированы, двое – проходят лечение амбулаторно.
В понедельник СМИ сообщили о торнадо в свердловском городе Кушва. На видео из соцсетей было видно, как большая воронка гнет деревья и движется в сторону жилых строений, вокруг нее летает мусор и мелкие обломки. Позже ученые рассказали РИА Новости, что в городе образовался смерч. Сейчас экстренные службы ликвидируют последствия стихии. На территории Кушвы ввели режим ЧС.