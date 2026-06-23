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ВСУ целенаправленно сбросили боеприпас на автобус в Горловке, заявили в СК - РИА Новости, 23.06.2026
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16:50 23.06.2026
ВСУ целенаправленно сбросили боеприпас на автобус в Горловке, заявили в СК

СК: ВСУ целенаправленно сбросили боеприпас на автобус в Горловке

© РИА НовостиПопавший под удар ВСУ в Горловке автобус
Попавший под удар ВСУ в Горловке автобус - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости
Попавший под удар ВСУ в Горловке автобус
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные целенаправленно сбросили боеприпас с беспилотника при атаке на автобус в Горловке.
  • В результате атаки поврежден автобус, пострадали 18 человек.
ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские военные целенаправленно сбросили боеприпас с беспилотника при атаке на автобус в Горловке, рассказал РИА Новости сотрудник СК РФ.
"В ходе осмотра места происшествия установлено, что в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА повреждения получил городской автобус", – сказал он, уточнив, что атака по гражданскому объекту "была целенаправленной".
По его словам, в ходе осмотра обнаружены фрагменты с поражающими элементами, которые будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида взрывного устройства.
В понедельник мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского БПЛА в Калининском районе Горловки поврежден автобус. Пострадали 18 человек.
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ПроисшествияГорловкаРоссияИван ПриходькоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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