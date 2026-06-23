ВСУ целенаправленно сбросили боеприпас на автобус в Горловке, заявили в СК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военные целенаправленно сбросили боеприпас с беспилотника при атаке на автобус в Горловке.
- В результате атаки поврежден автобус, пострадали 18 человек.
ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские военные целенаправленно сбросили боеприпас с беспилотника при атаке на автобус в Горловке, рассказал РИА Новости сотрудник СК РФ.
"В ходе осмотра места происшествия установлено, что в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА повреждения получил городской автобус", – сказал он, уточнив, что атака по гражданскому объекту "была целенаправленной".
По его словам, в ходе осмотра обнаружены фрагменты с поражающими элементами, которые будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида взрывного устройства.
В понедельник мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского БПЛА в Калининском районе Горловки поврежден автобус. Пострадали 18 человек.