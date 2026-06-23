ВСУ целенаправленно сбросили боеприпас на автобус в Горловке, заявили в СК

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские военные целенаправленно сбросили боеприпас с беспилотника при атаке на автобус в Горловке.

В результате атаки поврежден автобус, пострадали 18 человек.

ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские военные целенаправленно сбросили боеприпас с беспилотника при атаке на автобус в Горловке, рассказал РИА Новости сотрудник СК РФ.

"В ходе осмотра места происшествия установлено, что в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА повреждения получил городской автобус", – сказал он, уточнив, что атака по гражданскому объекту "была целенаправленной".

По его словам, в ходе осмотра обнаружены фрагменты с поражающими элементами, которые будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида взрывного устройства.