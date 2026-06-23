В Москве подростки похитили деньги и угрожали пенсионерке убийством

Краткий пересказ от РИА ИИ Подростки по указанию мошенников проникли в квартиру к пенсионерке в Москве и похитили у нее 305 тысяч рублей.

16-летний подросток угрожал пенсионерке ножом и кухонным молотком, когда она вернулась, но женщине удалось сбежать.

В отношении 19-летней девушки и 16-летнего юноши расследуется уголовное дело, им предъявлено обвинение в краже и угрозе убийством.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Подростки по указанию мошенников проникли в квартиру к пенсионерке в Москве, похитили у нее 305 тысяч рублей и угрожали убийством, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СК РФ.

По версии следствия, вечером 19 июня на Широкой улице в Москве мошенники обманули дочь пенсионерки - они выведали у нее, где лежат деньги, и уговорили оставить ключи от квартиры в условленном месте. А сами наняли для кражи 19-летнюю девушку и 16-летнего парня, те проникли в квартиру и похитили 305 тысяч рублей, которые девушка в дальнейшем передала другим соучастникам.

После этого 16-летний подросток остался в квартире. Когда вернулась хозяйка, он схватил нож и кухонный молоток и начал угрожать ей убийством. Женщине удалось сбежать.

"Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении 19-летней девушки и 16-летнего юноши. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктам "а", "в" части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере), части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством)", - говорится в официально канале СК РФ на платформе " Макс ".