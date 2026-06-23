СК установил, кто стоит за атакой на автобус под Брянском

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник военной разведки Украины Олег Иващенко стоят за атакой на автобус с детьми в Брянской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

На прошлой неделе ВСУ с помощью беспилотника атаковали автобус детской футбольной команды из Гомельской области, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы.