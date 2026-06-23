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СК установил, кто стоит за атакой на автобус под Брянском - РИА Новости, 23.06.2026
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10:36 23.06.2026
СК установил, кто стоит за атакой на автобус под Брянском

СК: глава военной разведки Украины стоит за атакой на автобус под Брянском

© Фото : Егор Ковальчук/MAXПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Егор Ковальчук/MAX
Последствия удара по автобусу в Брянской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • СК РФ установил причастность командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди и начальника военной разведки Украины Олега Иващенко к атаке на автобус в Брянской области.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник военной разведки Украины Олег Иващенко стоят за атакой на автобус с детьми в Брянской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Следствием установлена причастность к совершению указанного преступления командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди и начальника главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко, обеспечивших целенаведение и отдавших незаконный приказ об атаке гражданских транспортных средств на российской территории", - сказала Петренко.
На прошлой неделе ВСУ с помощью беспилотника атаковали автобус детской футбольной команды из Гомельской области, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы.
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