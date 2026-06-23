Шуваев обсудил с Цивилевым энергоснабжение в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 23 июн – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев встретился с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым, стороны обсудили обеспечение устойчивого энергоснабжения региона, сообщила пресс-служба губернатора.

"Александр Шуваев провел рабочую встречу с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым. Ключевой темой обсуждения стало обеспечение устойчивого энергоснабжения Белгородской области в условиях постоянных вражеских обстрелов и атак беспилотников на критически важную инфраструктуру", - говорится в сообщении.

В ходе встречи стороны детально обсудили текущую обстановку и выработали дополнительные меры для усиления проводимой работы. Особое внимание было уделено активной подготовке к осенне-зимнему периоду — тому, что уже сделано для подготовки к отопительному сезону. Как отметили региональные власти, с начала специальной военной операции в Белгородской области создан беспрецедентный резерв источников генерации — 5,4 тысячи единиц суммарной мощностью 308,4 мегаватт.

"Наша задача — держать свет и тепло в любых условиях. В особом фокусе внимания — наши крупные города: Белгород, Старый Оскол, Губкин и, конечно, населенные пункты приграничья. Главная задача — чтобы даже при нештатных ситуациях люди не страдали от холода и отсутствия света", — подчеркнул Шуваев, слова которого приводит пресс-служба правительства области.

Также врио главы региона и министр энергетики РФ рассмотрели дополнительные меры по защите объектов топливно-энергетического комплекса.