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Экс-адвокату Новикову* грозит штраф по иноагентскому протоколу - РИА Новости, 23.06.2026
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05:59 23.06.2026
Экс-адвокату Новикову* грозит штраф по иноагентскому протоколу

Экс-адвокату Новикову грозит штраф 50 тысяч рублей по иноагентскому протоколу

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший адвокат Адвокатской палаты Москвы Илья Новиков*
Бывший адвокат Адвокатской палаты Москвы Илья Новиков* - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бывший адвокат Адвокатской палаты Москвы Илья Новиков*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Илью Новикова составлен протокол за нарушение порядка деятельности иностранного агента.
  • Нарушение заключается в непредставлении или несвоевременном представлении сведений о своей деятельности, а также в представлении таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. На заочно осужденного за фейки о российской армии экс-адвоката, иноагента Илью Новикова* составили протокол за нарушение порядка деятельности иностранного агента, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Из судебных материалов следует, что в отношении Новикова* суд в Москве зарегистрировал административный протокол по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ.
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Эта статья предусматривает ответственность за непредставление или несвоевременное представление иноагентом в уполномоченный орган сведений о своей деятельности, а также за представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде. Санкция статьи - штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
Согласно материалам, дата судебного заседания пока не назначена.
Новиков* был включен в реестр иноагентов в ноябре 2022 года, позднее Росфинмониторинг внес его и в перечень террористов и экстремистов. В России он заочно осужден на 8,5 лет колонии за распространение фейков о ВС РФ.
Новиков* ранее защищал в России украинку Надежду Савченко, осужденную за причастность к гибели российских журналистов, а также студента ВШЭ Егора Жукова, которого судили за участие в незаконных акциях. Сейчас Новиков проживает за пределами России.
Согласно материалам судебных приставов, с которыми также ознакомилось РИА Новости, с Новикова* принудительно взыскивают более 730 тысяч рублей, в том числе долги по административным штрафам (в частности, 40 и 50 тысяч рублей за нарушения порядка деятельности иностранного агента), задолженность по кредитам и неоплаченные налоги.
В июне 2023 года Адвокатская палата Москвы лишила его статуса адвоката.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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