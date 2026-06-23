Экс-адвокату Новикову* грозит штраф по иноагентскому протоколу

Краткий пересказ от РИА ИИ На Илью Новикова составлен протокол за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

Нарушение заключается в непредставлении или несвоевременном представлении сведений о своей деятельности, а также в представлении таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. На заочно осужденного за фейки о российской армии экс-адвоката, иноагента Илью Новикова* составили протокол за нарушение порядка деятельности иностранного агента, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Из судебных материалов следует, что в отношении Новикова * суд в Москве зарегистрировал административный протокол по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ.

Эта статья предусматривает ответственность за непредставление или несвоевременное представление иноагентом в уполномоченный орган сведений о своей деятельности, а также за представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде. Санкция статьи - штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Согласно материалам, дата судебного заседания пока не назначена.

Новиков* был включен в реестр иноагентов в ноябре 2022 года, позднее Росфинмониторинг внес его и в перечень террористов и экстремистов. В России он заочно осужден на 8,5 лет колонии за распространение фейков о ВС РФ.

Новиков* ранее защищал в России украинку Надежду Савченко, осужденную за причастность к гибели российских журналистов, а также студента ВШЭ Егора Жукова, которого судили за участие в незаконных акциях. Сейчас Новиков проживает за пределами России.

Согласно материалам судебных приставов, с которыми также ознакомилось РИА Новости, с Новикова* принудительно взыскивают более 730 тысяч рублей, в том числе долги по административным штрафам (в частности, 40 и 50 тысяч рублей за нарушения порядка деятельности иностранного агента), задолженность по кредитам и неоплаченные налоги.

В июне 2023 года Адвокатская палата Москвы лишила его статуса адвоката.