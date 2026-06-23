Краткий пересказ от РИА ИИ Расчеты беспилотных систем "Молния-2" группировки войск "Север" уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области.

Опорный пункт был хорошо оборудован, но "Молния-2" имеет защищенные каналы управления и помехоустойчивую систему наведения, что позволило преодолеть воздействие РЭБ противника.

КУРСК, 23 июн - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем "Молния-2" группировки войск "Север" уничтожили в Сумской области опорный пункт ВСУ, несмотря на воздействие РЭБ противника, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Молот.

« "Разведка вскрыла опорный пункт противника - там были оборудованы блиндажи, траншеи, пулеметные гнезда. Противник активно работал средствами РЭБ, пытаясь сорвать наведение, но "Молния-2" - аппарат с защищенными каналами управления и помехоустойчивой системой наведения", - рассказал командир расчета беспилотных систем 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса "Севера" с позывным Молот.

По его словам, несмотря на глушение со стороны противника, дрон был выведен в расчетный квадрат и спикирован по центральному блиндажу.

"Попадание подтверждено: опорный пункт полностью разрушен, живая сила уничтожена. Работаем в условиях активного противодействия - но это не помеха, а вызов, который мы успешно решаем", - добавил он.

Военнослужащий отметил, что средства связи и управления в войсках беспилотных систем позволяют выполнять поставленные задачи.