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Расчеты БПЛА "Молнии" уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 23.06.2026
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08:51 23.06.2026 (обновлено: 10:28 23.06.2026)
Расчеты БПЛА "Молнии" уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области

РИА Новости: БПЛА "Молнии" уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты беспилотных систем "Молния-2" группировки войск "Север" уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области.
  • Опорный пункт был хорошо оборудован, но "Молния-2" имеет защищенные каналы управления и помехоустойчивую систему наведения, что позволило преодолеть воздействие РЭБ противника.
КУРСК, 23 июн - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем "Молния-2" группировки войск "Север" уничтожили в Сумской области опорный пункт ВСУ, несмотря на воздействие РЭБ противника, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Молот.
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"Разведка вскрыла опорный пункт противника - там были оборудованы блиндажи, траншеи, пулеметные гнезда. Противник активно работал средствами РЭБ, пытаясь сорвать наведение, но "Молния-2" - аппарат с защищенными каналами управления и помехоустойчивой системой наведения", - рассказал командир расчета беспилотных систем 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса "Севера" с позывным Молот.

По его словам, несмотря на глушение со стороны противника, дрон был выведен в расчетный квадрат и спикирован по центральному блиндажу.
"Попадание подтверждено: опорный пункт полностью разрушен, живая сила уничтожена. Работаем в условиях активного противодействия - но это не помеха, а вызов, который мы успешно решаем", - добавил он.
Военнослужащий отметил, что средства связи и управления в войсках беспилотных систем позволяют выполнять поставленные задачи.
"Расчеты БпС (беспилотных систем - ред.) продолжают ежедневно поражать вооружение, технику, военные объекты и личный состав противника, что фиксируется средствами объективного контроля в режиме реального времени", - заявил он.
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