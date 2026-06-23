Расчеты ПВО "Севера" уничтожили 90 БПЛА ВСУ за ночь

«

"В ходе несения боевого дежурства расчетов радиолокационных станций группировки войск "Север" в Харьковской и Сумской областях в ночное время суток был обнаружен пролет 90 БПЛА ВСУ в сторону приграничных районов Российской Федерации", – сообщили агентству в группировке войск "Север".