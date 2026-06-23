Расчеты ПВО "Севера" уничтожили 90 БПЛА ВСУ за ночь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты ПВО группировки войск «Север» за ночь уничтожили 90 БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях.
- Все обнаруженные БПЛА были уничтожены после того, как расчетам ПВО передали координаты целей.
КУРСК, 23 июн – РИА Новости. Расчеты противовоздушной обороны "Севера" за ночь уничтожили в Харьковской и Сумской областях 90 движущихся в сторону приграничных районов Российской Федерации БПЛА ВСУ, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
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"В ходе несения боевого дежурства расчетов радиолокационных станций группировки войск "Север" в Харьковской и Сумской областях в ночное время суток был обнаружен пролет 90 БПЛА ВСУ в сторону приграничных районов Российской Федерации", – сообщили агентству в группировке войск "Север".
Уточняется, что после этого расчетам ПВО были переданы координаты целей в районах пролетов летательных аппаратов.
"В результате боевой работы расчетов ПВО были уничтожены все обнаруженные БПЛА ВСУ", – говорится в сообщении.
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