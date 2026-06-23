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"Сбер" выпустил обновленное приложение для iPhone - РИА Новости, 23.06.2026
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12:21 23.06.2026 (обновлено: 18:11 23.06.2026)
"Сбер" выпустил обновленное приложение для iPhone

"Сбер" выпустил новую версию мобильного приложения для владельцев iPhone

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Сбер" выпустил новую версию мобильного приложения для владельцев iPhone под названием "Семейный Онлайн".
  • Ключевая возможность приложения — оплата с помощью сервиса "Вжух" без интернета или при нестабильном доступе.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. "Сбер" выпустил новую версию мобильного приложения для владельцев iPhone, оно доступно для скачивания в App Store под названием "Семейный Онлайн", сообщает пресс-служба банка.
"В App Store для скачивания снова доступно приложение "Сбербанк Онлайн". Оно называется "Семейный Онлайн". Ключевая возможность приложения — платить можно без интернета или при нестабильном доступе с помощью сервиса "Вжух", — сказано в пресс-релизе.
Также в банке напомнили, что, если приложение не удастся скачать из App Store, это можно сделать в удобное время, лично обратившись в любой офис "Сбера".
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