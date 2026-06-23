"Сбер" выпустил обновленное приложение для iPhone

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Сбер" выпустил новую версию мобильного приложения для владельцев iPhone под названием "Семейный Онлайн".
- Ключевая возможность приложения — оплата с помощью сервиса "Вжух" без интернета или при нестабильном доступе.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. "Сбер" выпустил новую версию мобильного приложения для владельцев iPhone, оно доступно для скачивания в App Store под названием "Семейный Онлайн", сообщает пресс-служба банка.
"В App Store для скачивания снова доступно приложение "Сбербанк Онлайн". Оно называется "Семейный Онлайн". Ключевая возможность приложения — платить можно без интернета или при нестабильном доступе с помощью сервиса "Вжух", — сказано в пресс-релизе.
Также в банке напомнили, что, если приложение не удастся скачать из App Store, это можно сделать в удобное время, лично обратившись в любой офис "Сбера".