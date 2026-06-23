В Херсонской области пятеро жителей пострадали из-за атак ВСУ за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Херсонской области пятеро мирных жителей ранены в результате атак ВСУ за сутки.
- Среди пострадавших есть ребенок.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пятеро мирных жителей Херсонской области ранены в результате атак ВСУ за сутки, среди них ребенок, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
В частности, по его словам, в результате удара ранены женщина, ребенок и трое мужчин.
Кроме того, по данным губернатора, повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в Геническе, Генической Горке, Виноградово, Новой Маячке, Мирном, Великих Копанях, Чаплинке, Каланчаке, Владимировке, Новом Гае, Великой Лепетихе, Чулаковке, Раздольном, Молочном и Аскании-Нова.
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22 июня 2022, 17:18