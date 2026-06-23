В Херсонской области пятеро жителей пострадали из-за атак ВСУ за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ В Херсонской области пятеро мирных жителей ранены в результате атак ВСУ за сутки.

Среди пострадавших есть ребенок.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пятеро мирных жителей Херсонской области ранены в результате атак ВСУ за сутки, среди них ребенок, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

« "За последние сутки в результате атак ВСУ ранены пятеро мирных жителей, среди них ребенок", - написал Сальдо в своем канале на платформе " Макс ".

В частности, по его словам, в результате удара ранены женщина, ребенок и трое мужчин.