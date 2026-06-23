Рябков прокомментировал договоренности между США и Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия готова оказывать содействие достижению договоренностей между США и Ираном.
- Замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что рамочный протокол, подписанный президентами США и Ирана, является базой для будущих договоренностей, которые еще предстоит выработать.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия готова оказывать содействие достижению договоренностей между США и Ираном, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я не стал бы давать оценку, что лучше, что хуже. Рамочный протокол, который был подписан президентами США и Ирана в дистанционном формате, это не соглашение в прямом смысле слова, это некая база будущих договоренностей. Их еще предстоит выработать", - сказал Рябковжурналистам в кулуарах XII Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
Рябков подчеркнул, что Россия желает Ирану успехов в достижении содержательных договоренностей с США.
"Мы, как и ранее, готовы в меру сил способствовать этому, в том числе, при необходимости оказывая меры содействия", - сказал Рябков.
Он отметил, что прошедшая в швейцарском Бюргенштоке встреча делегаций США и Ирана ознаменовалась выходом на решения о том, как действовать в интересах реализации подписанного ранее двумя странами меморандума о взаимопонимании.
"Создан наблюдательный комитет, рабочие группы, еще некая ячейка по ситуации вокруг Ливана. Но это все оргмоменты. А содержательная часть осталась по-прежнему на потом, на сладкое. Поэтому говорить о том, лучше эта договоренность или хуже (чем СВПД), станет понятно, когда будет выработана содержательная часть", - добавил Рябков.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.