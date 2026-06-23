Рейтинг@Mail.ru
Рябков прокомментировал договоренности между США и Ираном - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 23.06.2026
Рябков прокомментировал договоренности между США и Ираном

Рябков: Россия готова содействовать достижению договора между США и Ираном

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия готова оказывать содействие достижению договоренностей между США и Ираном.
  • Замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что рамочный протокол, подписанный президентами США и Ирана, является базой для будущих договоренностей, которые еще предстоит выработать.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия готова оказывать содействие достижению договоренностей между США и Ираном, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я не стал бы давать оценку, что лучше, что хуже. Рамочный протокол, который был подписан президентами США и Ирана в дистанционном формате, это не соглашение в прямом смысле слова, это некая база будущих договоренностей. Их еще предстоит выработать", - сказал Рябковжурналистам в кулуарах XII Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
"Просто инопланетное". Новое оружие Ирана вызвало шок в США
Вчера, 16:39
Рябков подчеркнул, что Россия желает Ирану успехов в достижении содержательных договоренностей с США.
"Мы, как и ранее, готовы в меру сил способствовать этому, в том числе, при необходимости оказывая меры содействия", - сказал Рябков.
Он отметил, что прошедшая в швейцарском Бюргенштоке встреча делегаций США и Ирана ознаменовалась выходом на решения о том, как действовать в интересах реализации подписанного ранее двумя странами меморандума о взаимопонимании.
"Создан наблюдательный комитет, рабочие группы, еще некая ячейка по ситуации вокруг Ливана. Но это все оргмоменты. А содержательная часть осталась по-прежнему на потом, на сладкое. Поэтому говорить о том, лучше эта договоренность или хуже (чем СВПД), станет понятно, когда будет выработана содержательная часть", - добавил Рябков.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Вэнс рассказал, кого США надеются увидеть на подписании меморандума с ИРИ
15 июня, 17:28
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Иран идет на крупные уступки в переговорах с США, утверждает Трамп
Вчера, 14:39
 
В миреИранСШАСергей РябковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала