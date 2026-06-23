Рябков прокомментировал договоренности между США и Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия готова оказывать содействие достижению договоренностей между США и Ираном.

Замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что рамочный протокол, подписанный президентами США и Ирана, является базой для будущих договоренностей, которые еще предстоит выработать.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия готова оказывать содействие достижению договоренностей между США и Ираном, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я не стал бы давать оценку, что лучше, что хуже. Рамочный протокол, который был подписан президентами США Ирана в дистанционном формате, это не соглашение в прямом смысле слова, это некая база будущих договоренностей. Их еще предстоит выработать", - сказал Рябковжурналистам в кулуарах XII Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".

Рябков подчеркнул, что Россия желает Ирану успехов в достижении содержательных договоренностей с США.

"Мы, как и ранее, готовы в меру сил способствовать этому, в том числе, при необходимости оказывая меры содействия", - сказал Рябков.

Он отметил, что прошедшая в швейцарском Бюргенштоке встреча делегаций США и Ирана ознаменовалась выходом на решения о том, как действовать в интересах реализации подписанного ранее двумя странами меморандума о взаимопонимании.

"Создан наблюдательный комитет, рабочие группы, еще некая ячейка по ситуации вокруг Ливана. Но это все оргмоменты. А содержательная часть осталась по-прежнему на потом, на сладкое. Поэтому говорить о том, лучше эта договоренность или хуже (чем СВПД), станет понятно, когда будет выработана содержательная часть", - добавил Рябков.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.