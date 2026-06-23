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Рябков призвал не испытывать Россию на прочность - РИА Новости, 23.06.2026
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16:49 23.06.2026 (обновлено: 19:25 23.06.2026)
Рябков призвал не испытывать Россию на прочность

Рябков: Запад не должен сомневаться в решимости России достичь целей СВО

© Фото : МИД РоссииЗаместитель министра иностранных дел Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : МИД России
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Рябков заявил, что западные страны не должны сомневаться в решимости России обеспечить достижение целей СВО.
  • Рябков подчеркнул, что Москва имеет средства для защиты того, что требуется.
  • Замглавы МИД выразил надежду, что сигнал о решимости России будет воспринят серьезно.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Западные страны не должны сомневаться в решимости России обеспечить достижение целей СВО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы не будем комментировать каждое заявление представителей администрации США. Мы видим общий тренд. Этот тренд эскалационный. Он не может не вызывать озабоченности", - сказал Рябков журналистам в кулуарах XII Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения", отвечая на просьбу прокомментировать слова президента США Дональда Трампа, допустившего, что США могут рассмотреть возможность предоставить Украине разрешение производить на своей территории ракетные комплексы Patriot.
Он подчеркнул, что никаких сомнений в решимости России обеспечить достижение целей СВО не должно быть, как и в решимости "защитить все, что требуется, средствами, имеющимися в нашем распоряжении".
"Надеемся, что данный сигнал воспринимается со всей серьезностью там, где не прекращаются попытки испытать наше терпение, испытать нас на прочность", - добавил Рябков.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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