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МИД России: США подают сигналы о возможности диалога по стратстабильности - РИА Новости, 23.06.2026
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15:52 23.06.2026 (обновлено: 16:38 23.06.2026)
МИД России: США подают сигналы о возможности диалога по стратстабильности

Рябков: есть сигналы от США о возможности диалога по вопросу стратстабильности

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия фиксирует сигналы со стороны США о возможности обсуждения стратегической стабильности.
  • Оно может проходить в многостороннем и двустороннем форматах.
  • Для продуктивного диалога нужны изменения в американской политике на российском направлении.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Россия фиксирует сигналы со стороны США о возможности обсуждения стратегической стабильности, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
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"Необязательно в многостороннем формате, в двустороннем формате с нами, как я понимаю, американская сторона тоже, наверное, не чужда подобного рода мыслям", — сказал он на полях XII Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".

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Рябков отметил, что для продуктивного обсуждения этих вопросов нужны определенные условия. Среди них — ощутимые положительные решения в американской политике на российском направлении.
При этом перспектив начала диалога с США по стратегической стабильности в обозримом будущем нет, добавил дипломат.
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"Для нас очевидно, что обстановка в мире и поведение ближайших американских союзников, в том числе обладающих ядерным оружием, поведение Лондона и Парижа глубоко деструктивно, оно опасно для европейской и международной безопасности. Поэтому мы раз за разом напоминаем об императиве подключения этих государств к любым гипотетически возможным в будущем обсуждениям стратегической стабильности", — рассказал замглавы МИД.
Он также подчеркнул, что Москва видит, как Вашингтон отходит от базовых пониманий, достигнутых в Анкоридже по Украине, и сближается с антироссийской политикой европейцев.
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