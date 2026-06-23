МИД России: США подают сигналы о возможности диалога по стратстабильности

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"Для нас очевидно, что обстановка в мире и поведение ближайших американских союзников, в том числе обладающих ядерным оружием, поведение Лондона и Парижа глубоко деструктивно, оно опасно для европейской и международной безопасности. Поэтому мы раз за разом напоминаем об императиве подключения этих государств к любым гипотетически возможным в будущем обсуждениям стратегической стабильности", — рассказал замглавы МИД.