МИД России: США подают сигналы о возможности диалога по стратстабильности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия фиксирует сигналы со стороны США о возможности обсуждения стратегической стабильности.
- Оно может проходить в многостороннем и двустороннем форматах.
- Для продуктивного диалога нужны изменения в американской политике на российском направлении.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Россия фиксирует сигналы со стороны США о возможности обсуждения стратегической стабильности, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
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"Необязательно в многостороннем формате, в двустороннем формате с нами, как я понимаю, американская сторона тоже, наверное, не чужда подобного рода мыслям", — сказал он на полях XII Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
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Рябков отметил, что для продуктивного обсуждения этих вопросов нужны определенные условия. Среди них — ощутимые положительные решения в американской политике на российском направлении.
При этом перспектив начала диалога с США по стратегической стабильности в обозримом будущем нет, добавил дипломат.
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"Для нас очевидно, что обстановка в мире и поведение ближайших американских союзников, в том числе обладающих ядерным оружием, поведение Лондона и Парижа глубоко деструктивно, оно опасно для европейской и международной безопасности. Поэтому мы раз за разом напоминаем об императиве подключения этих государств к любым гипотетически возможным в будущем обсуждениям стратегической стабильности", — рассказал замглавы МИД.
Он также подчеркнул, что Москва видит, как Вашингтон отходит от базовых пониманий, достигнутых в Анкоридже по Украине, и сближается с антироссийской политикой европейцев.