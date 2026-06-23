Рейтинг@Mail.ru
Рябков оценил перспективы диалога с США по стратегической стабильности - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 23.06.2026 (обновлено: 15:06 23.06.2026)
Рябков оценил перспективы диалога с США по стратегической стабильности

Рябков: ближайших перспектив диалога с США по стратегической стабильности нет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил об отсутствии перспектив начала диалога с США по стратегической стабильности в обозримом будущем.
  • По его словам, сейчас нет изменений, которые могли бы настроить на конкретику подобных обменов мнениями.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Перспектив начала диалога с США по стратегической стабильности в обозримом будущем нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я не вижу изменений в нынешней ситуации, которые могли бы нас настраивать на волну выхода к конкретике подобных обменов мнениями в обозримой перспективе", - сказал он журналистам на полях XII Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Рябков: Россия надеется, что США не поменяют подход по Украине
Вчера, 12:39
 
В миреСШАРоссияСергей Рябков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала