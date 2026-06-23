Рябков оценил перспективы диалога с США по стратегической стабильности

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Перспектив начала диалога с США по стратегической стабильности в обозримом будущем нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я не вижу изменений в нынешней ситуации, которые могли бы нас настраивать на волну выхода к конкретике подобных обменов мнениями в обозримой перспективе", - сказал он журналистам на полях XII Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".