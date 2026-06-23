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Рябков: Москва видит, что США сближаются с антироссийской политикой ЕС - РИА Новости, 23.06.2026
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14:52 23.06.2026 (обновлено: 15:17 23.06.2026)
Рябков: Москва видит, что США сближаются с антироссийской политикой ЕС

Рябков: Москва видит, что Вашингтон сближается с антироссийской политикой ЕС

© Фото : МИД РоссииЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : МИД России
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия видит отход США от базовых принципов урегулирования ситуации вокруг Украины.
  • Эти принципы были достигнуты президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске.
  • РФ фиксирует сближение позиции США с позициями европейских союзников, проводящих антироссийскую политику.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. РФ видит определенный отход США от тех базовых принципов применительно к урегулированию ситуации вокруг Украины, которые были достигнуты президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске и сближение позиции США в этом вопросе с позициями их европейских союзников, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он отметил, что РФ фиксирует все заявления президента США Дональда Трампа, как и заявления других представителей администрации США.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Рябков: Россия наблюдает отход от пониманий, достигнутых в Анкоридже
Вчера, 12:42
"Мы видим в действиях администрации США, по факту, определенный отход от базовых пониманий, которые были достигнуты президентами России и США без малого год назад в Анкоридже. И определенное сближение линии Вашингтона с наиболее оголтелой антироссийской политикой, проводимой ближайшими союзниками США в Европе в лице Соединенного Королевства и Французской Республики", - сказал Рябков журналистам в кулуарах XII Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
Помимо Британии и Франции, Рябков отметил и деструктивную роль ФРГ.
"При активном подзуживании всей этой группы, если они еще нуждаются в каком-то подзуживании, их младших партнеров по Евросоюзу и НАТО к востоку от Берлина. Безусловно, роль евробюрократии в этом процессе, роль Еврокомиссии глубоко деструктивна и опасна. Опасна, в том числе, для населения стран Евросоюза", - заключил Рябков.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Рябков оценил перспективы диалога с США по стратегической стабильности
Вчера, 14:59
 
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