Рябков: Москва видит, что США сближаются с антироссийской политикой ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия видит отход США от базовых принципов урегулирования ситуации вокруг Украины.

Эти принципы были достигнуты президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске.

РФ фиксирует сближение позиции США с позициями европейских союзников, проводящих антироссийскую политику.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. РФ видит определенный отход США от тех базовых принципов применительно к урегулированию ситуации вокруг Украины, которые были достигнуты президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске и сближение позиции США в этом вопросе с позициями их европейских союзников, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что РФ фиксирует все заявления президента США Дональда Трампа, как и заявления других представителей администрации США.

"Мы видим в действиях администрации США, по факту, определенный отход от базовых пониманий, которые были достигнуты президентами России и США без малого год назад в Анкоридже. И определенное сближение линии Вашингтона с наиболее оголтелой антироссийской политикой, проводимой ближайшими союзниками США в Европе в лице Соединенного Королевства и Французской Республики", - сказал Рябков журналистам в кулуарах XII Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".

Помимо Британии и Франции, Рябков отметил и деструктивную роль ФРГ.