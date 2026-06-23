Рябков: Россия наблюдает отход от пониманий, достигнутых в Анкоридже

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия в последнее время видит в позиции США "элементы дрейфа" от пониманий по украинскому урегулированию, достигнутых на саммите РФ-США на Аляске, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Могу подтвердить, что в последнее время мы наблюдаем в линии США элементы дрейфа от пониманий, достигнутых в Анкоридже", - сказал Рябков журналистам в кулуарах XII Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".