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Рябков: Россия наблюдает отход от пониманий, достигнутых в Анкоридже - РИА Новости, 23.06.2026
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12:42 23.06.2026 (обновлено: 12:50 23.06.2026)
Рябков: Россия наблюдает отход от пониманий, достигнутых в Анкоридже

Рябков: Москва наблюдает отход от пониманий, достигнутых в Анкоридже

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о «дрейфе» позиции США от пониманий по украинскому урегулированию.
  • По словам Рябкова, «элементы дрейфа» наблюдаются в линии США по отношению к договоренностям, достигнутым на саммите РФ — США в Анкоридже.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия в последнее время видит в позиции США "элементы дрейфа" от пониманий по украинскому урегулированию, достигнутых на саммите РФ-США на Аляске, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Могу подтвердить, что в последнее время мы наблюдаем в линии США элементы дрейфа от пониманий, достигнутых в Анкоридже", - сказал Рябков журналистам в кулуарах XII Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
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